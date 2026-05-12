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科威特指控伊朗 企圖攻擊「一帶一路」港口

聯合報／ 編譯曾子榛／即時報導
科威特駐聯合國公使恩納奇5月7日在紐約聯合國總部說明有關荷莫茲海峽的決議案。路透
科威特駐聯合國公使恩納奇5月7日在紐約聯合國總部說明有關荷莫茲海峽的決議案。路透

美聯社報導，科威特政府12日指控伊朗，於5月3日派遣一支由伊斯蘭革命衛隊組成的武裝小組，試圖從波斯灣西北邊的呢威特布比延島（Bubiyan Island）滲透入境，攻擊科國境內由中國資助的穆巴拉克港建設計畫。

科國軍方表示已逮捕4名伊朗武裝人員，分別為2名海軍上尉、1名陸軍中尉、1名海軍中尉，另有2人在逃。

穆巴拉克港屬於中國「一帶一路」倡議的關鍵港口建設，美伊戰爭期間，該港口曾遭伊朗襲擊。

科威特並未說明，為何拖延至今才指控伊朗。

美國總統川普14日將在北京與中國大陸國家主席習近平舉行峰會。中國長期向伊朗購買原油，美伊戰爭導致能源運輸要道荷莫茲海峽封鎖，引發全球能源危機並讓中國蒙受經濟衝擊，屆時伊朗很可能成為川習會議題。

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