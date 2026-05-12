中東火線再升級 科威特稱伊朗革命衛隊小組企圖襲擊波灣島嶼未遂

科威特今天指控伊朗本月稍早派遣武裝準軍事部隊伊斯蘭革命衛隊一個小組，對波斯灣內布比揚島發動未遂攻擊。該島為中國出資承建的港口計畫所在。

美聯社報導，科威特就伊朗涉及這起事件提出指控，正值美國總統川普即將前往北京會晤中國國家主席習近平之際。

針對科威特的指控，伊朗沒有立即作出回應。科威特在戰火方酣時，甚至在目前持續的脆弱停火期間，都屢遭伊朗攻擊。然而，這項指控以及區域內持續受到的攻擊已使局勢再度瀕臨正面交鋒邊緣。

科威特表示，伊斯蘭革命衛隊（IslamicRevolutionary Guard Corps）6名武裝成員的小組1日試圖潛入波斯灣（Persian Gulf）西北角靠近伊拉克和伊朗的布比揚島（Bubiyan Island）。科威特指控這個小組計劃執行「敵對行動」，但未就此詳述。

科威特指出，其安全部隊成功攔阻這起滲透行動，逮捕其中4名成員，另兩人則成功逃脫。科威特表示，事發時有一名安全人員受傷。當局雖曾於3日公布這起事件，但當時未透露任何細節。

科威特表示，遭到拘留的包括革命衛隊兩名海軍上校、一名海軍上尉和一名陸軍中尉。

中國「一帶一路」倡議興建中的大穆巴拉克港（Mubarak Al Kabeer Port）就位在布比揚島上。該計畫在戰爭期間也曾受到伊朗攻擊。

科威特沒有提出先前遲不將這起攻擊歸咎於伊朗的理由。川普本週將前往中國與習近平進行高峰會，伊朗很可能是討論議題之一。北京長期購買受到制裁的伊朗原油，也因荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）關閉而受到影響。

與此同時，美國駐以色列大使赫克比（MikeHuckabee）今天表示，以色列已經向阿拉伯聯合大公國運送鐵穹（Iron Dome）反飛彈系統及操作人員，協助防禦戰時威脅。

這是以色列軍方對阿聯的部署首次得到公開證實，凸顯雙邊防務合作日益緊密。

針對赫克比的說法，阿聯和以色列都未立即回應置評請求。阿聯在美伊停火後依然遭受來自伊朗的飛彈和無人機攻擊，正試圖向緊張的投資人及民眾釋出當地仍然安全、適於營商的訊號。