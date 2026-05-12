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和平提案遭拒絕 伊朗喊話川普：美國不接受只會「接連失敗」

中央社／ 德黑蘭12日綜合外電報導
伊朗首席談判代表卡利巴夫。（路透）
伊朗首席談判代表卡利巴夫。（路透）

美國總統川普示警中東停火瀕臨瓦解後，伊朗首席談判代表卡利巴夫今天表示，美國必須接受伊朗提出的最新和平方案，否則將面臨失敗。

法新社報導，卡利巴夫（Mohammad BagherGhalibaf）在社群平台X發文寫道：「除了接受14點提案中闡明的伊朗人民權利，別無他法。任何其他方法都會沒結果，只會一而再，再而三失敗。」

「他們拖愈久，美國納稅人付出的代價就愈高。」

伊朗在美方提出初步計畫後送出自身方案，細節未全盤公開。媒體報導，美方計畫包含一頁備忘錄，內容旨在終結戰鬥，並針對伊朗核計畫建立談判架構。

伊朗外交部表示，伊朗的回應包括要求在所有戰線結束戰爭（包括黎巴嫩）、解除美國海軍對伊朗港口的封鎖，並解凍因長期制裁而凍結在海外的伊朗資產。

不過，川普（Donald Trump）稱「完全無法接受」伊朗的回應，美國將在對伊朗的戰鬥中取得完勝，還說目前已維持一個多月的停火岌岌可危。

雙方言語交鋒升溫，使伊朗民眾對未來數個月的情勢感到焦慮不安。

伊朗首都德黑蘭的43歲畫家瑪麗安（Maryam）接受人在巴黎的記者訪問時說：「我們只能拚命抓住任何能幫助我們生存下去的東西。未來那麼不可預測，我們只能過一天算一天。」

「我們努力尋找繼續前進的方法。現在，保持希望非常困難。」

伊朗 中東 川普 以色列 美國

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