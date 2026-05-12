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遭伊朗多次猛攻…以色列對阿聯部署鐵穹系統 助戰時抵禦攻擊

中央社／ 耶路撒冷12日綜合外電報導
圖為2024年以色列「鐵穹」反導系統開火攔截。美聯社
圖為2024年以色列「鐵穹」反導系統開火攔截。美聯社

美國以色列大使赫克比今天表示，以色列已經向阿拉伯聯合大公國運送一套鐵穹防空系統及操作人員。

路透社報導，赫克比（Mike Huckabee）在特拉維夫（Tel Aviv）一場活動中表示：「以色列剛剛向阿拉伯聯合大公國送去鐵穹（Iron Dome）系統和協助運作的人員。為什麼？因為阿聯和以色列基於亞伯拉罕協議（Abraham Accords）建立了非凡關係。」他指的是2020年以色列和阿聯建交的協議。

知情人士告訴路透社，以色列向阿聯運送防空系統，協助在戰爭期間抵禦伊朗攻擊。

自從2月28日美國和以色列對伊朗開戰以來，伊朗攻擊阿聯的次數多於對其他任何國家，並且在當前停火期間仍持續發動攻擊。

阿聯總統顧問、資深官員加爾賈什（AnwarGargash）3月17日曾表示，伊朗對阿拉伯鄰國的攻擊將使以色列和那些與其建交的阿拉伯國家關係為之強化。

以色列 伊朗 阿拉伯 美國

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