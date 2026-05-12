能源危機升級…美伊戰爭對國際經濟、財經市場與民生有何衝擊

荷莫茲海峽實質封鎖導致石油輸出國組織4月原油產量跌至20多年來新低。美國總統川普則計劃暫停徵收聯邦燃油稅直到情勢穩定為止，以緩解消費者因美伊戰爭引發油價飆升的衝擊。

●美伊戰爭油價飛漲 川普擬停徵聯邦燃油稅緩解衝擊

美國聯邦汽油稅為每加侖18.4美分（約新台幣5.81元），柴油稅為每加侖24.4美分（約新台幣7.71元）。自從美伊戰爭爆發以來，美國燃油價格大漲，汽油和柴油2月底至今均飆漲約50%。總統川普計劃暫停徵收聯邦燃油稅直到情勢穩定為止。

據美國汽車協會（AAA）數據，11日美國平均油價為每加侖4.52美元（約新台幣143元）、柴油為5.64美元（約新台幣178元），停徵聯邦燃油稅後，油價有望降價4%。

●荷莫茲海峽封鎖重創出口 OPEC 4月產量逾20年新低

石油輸出國組織（OPEC）12個成員國4月原油產量較前一個月每日減少83萬桶，降至每日2004萬桶。3月份的數字則因沙烏地阿拉伯調整估算方式，向下修正為比前一個月每日減少70萬桶。

根據路透社調查，如果不計入成員國異動，OPEC 4月的產量是自從2000年以來的最低水準，也明顯低於2020年新冠疫情期間需求崩潰時的最低產量。阿拉伯聯合大公國於5月1日退出OPEC。

●美伊戰爭導致天然橡膠價格大漲 恐轉嫁至輪胎零售價

泰國最大橡膠生產商詩董橡膠（Sri Trang Agro-Industry）執行長維拉西（Veerasith Sinchareonkul）指出，油價飆漲引發合成橡膠價格攀升，影響需求。而由於輪胎和手套等產品當中使用的合成橡膠可局部用天然橡膠替代，使其價格跟著勁揚。

泰國的大城銀行（Bank of Ayudhya）膠產業分析師查瓦特（Chaiwat Sowcharoensuk）認為，美伊戰爭引發天然橡膠需求增加的趨勢很可能會持續下去。業界人士指出，這可能導致輪胎零售價格跟漲。