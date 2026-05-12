美伊開打逾2個月「為何而戰」？民調：66%美國人認為川普沒說清楚

據路透社/益普索（Reuters/Ipsos）今天完成的民調顯示，2/3美國受訪者認為，總統川普並未清楚說明對伊朗開戰的原因，同時顯示川普的支持率已從本次任期谷底小幅回升。

路透社報導，這項為期4天的民調顯示美國民眾對油價飆升深感憂慮，以及許多選民將生活困境歸咎於川普的共和黨盟友。

美以聯軍2月28日對伊朗發動轟炸以來，美伊戰爭已持續超過2個月，約66%受訪者認為川普並未「清楚解釋美國軍事介入伊朗的目標」。這66%受訪者當中，不只有支持民主黨的選民，甚至連共和黨選民中也有1/3支持此觀點。

儘管美伊戰爭因兩國均提出和平方案而稍有降溫，但已導致全美汽油價格上漲約50%。約63%受訪者表示，近期油價上漲已衝擊家庭財務狀況，比例高於3月17日至19日民調的55%。

這次調查顯示，約36%美國人認可川普的施政表現，較4月底最低點的34%成長2個百分點，但仍低於戰爭開打前的40%。

路透/益普索民調顯示，包含半數共和黨支持者在內的3/4受訪者，都認為川普政府至少應為油價飆升承擔相當程度的責任。被問及哪個政黨應負更大責任時，65%的受訪者認為是共和黨，27%則認為是民主黨。

此外，有4/5的美國民眾預期油價還會進一步上漲。

共和黨將在期中選舉捍衛目前在參眾兩院保有的微弱多數，近期法院裁定有望讓選區劃定對共和黨更有利。共和黨策略人士表示，若油價回落，共和黨勝選機率將進一步提升。

然而，華府與德黑蘭之間仍未達成協議。民調顯示，若油價居高不下，約3成美國人已打算縮減夏季旅遊計畫，許多人預計取消旅行或縮短行程。

儘管川普一再允諾，戰爭結束後油價將下跌，但分析師警告，這不太可能迅速發生。

此外，民眾也不確定哪一方在衝突中占上風，僅1/3受訪者認為美國占優勢，約1/7認為伊朗占優勢，其餘則表示不確定或認為雙方均無優勢。

最新路透/益普索民調以線上方式進行，針對全美1254名成年受訪者進行調查，誤差值為正負3個百分點。