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兩面手法？ 這國遭爆暗中收留伊朗軍機 協助躲避美軍空襲

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美伊4月初準備在巴基斯坦展開談判時，4月10日一架美軍運輸機接近巴基斯坦努爾汗空軍基地。路透
美伊4月初準備在巴基斯坦展開談判時，4月10日一架美軍運輸機接近巴基斯坦努爾汗空軍基地。路透

美國哥倫比亞廣播公司新聞網站（CBS News）引述美國官員透露，巴基斯坦一邊充當美國與伊朗的和事佬，一邊允許伊朗軍機停放在巴基斯坦空軍基地，以免於美軍空襲；另外，伊朗也將民航機送往鄰國阿富汗停放，尚不清楚是否包含軍機。

美國官員告訴CBS News，美伊4月初宣布停火數日後，德黑蘭派出多架軍機前往巴基斯坦努爾汗空軍基地（Pakistan Air Force Base Nur Khan），包括一架伊朗空軍RC-130偵察機，這是美製C-130大力士運輸機的改裝版。努爾汗基地位於巴基斯坦駐軍城市拉瓦平第（Rawalpindi）外圍。

一名巴基斯坦高官否認這項說法，他表示：「努爾汗基地就在市中心，大批飛機停在那裡不可能避開公眾視線。」

同時，一名阿富汗民航官員稱，伊朗戰爭爆發前，一架隸屬伊朗馬漢航空（Mahan Air）的民航機降落喀布爾，並在伊朗領空關閉後滯留當地；後來因巴基斯坦空襲喀布爾，阿富汗民航當局基於安全考量，將該機轉移至靠近伊朗邊境的赫拉特機場（Herat Airport）。

不過，神學士政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）否認阿富汗境內有任何伊朗飛機，「這項說法不是真的，伊朗也無需這麼做」。

伊朗 阿富汗 以色列

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