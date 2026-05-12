「靠維生系統撐著」川普認美伊停火極脆弱 批協議如垃圾

川普總統11日承認，儘管美伊的停火協議仍然有效，但極其脆弱，甚至將之形容為正處於「只靠維持生命系統」撐著的垂死狀態。

綜合路透、紐約郵報報導，川普11日在橢圓形辦公室出席一個孕婦健康活動時，向媒體表示，美伊停火協議「岌岌可危，就像醫生說『先生，您的親人只有大約1%的生存機率』，只能依靠維持生命系統」。

美伊4月7日達成停火協議後持續進行非直接談判，來回交鋒最大障礙在於如何處理伊朗濃縮鈾。

川普向記者說，伊朗談判代表「兩天前」同意交出約1000磅接近武器級的濃縮鈾，然而在隨後提交的提案文本裡卻沒有這一項；「看了他們發來那份垃圾後，我認為它是目前為止最脆弱的停火協議」，完全不可接受。

川普先前聲稱伊朗同意了他這個核心要求，但伊朗隨即否認這項說法，外交部發言人指「伊方的要求是合理的」，國會議長卡利巴夫也指伊朗武裝部隊已準備對任何「侵略行為」做出回應。

路透/益普索 11 日最新民調顯示，美國這場戰爭不受選民歡迎，約66%的美國人認為川普沒有清楚解釋美國為何要發動戰爭。目前距期中選舉不到六個月，選民正面臨汽油價格上漲的困境，對期望繼續控制國會的川普當然不利選情。

卡利巴夫利用美國日益增長的不滿情緒，在X發文稱，「拖延的時間愈長，美國納稅人為此付出的代價就愈大」。

在談判過程裡，美方甚至提議在談判伊朗核計畫等爭議性問題前先停止戰鬥及開放荷莫茲海峽，川普的迫切期望可見一斑。預計川普在北京與中國國家主席習近平會晤時，會要求中方運用影響力，促使德黑蘭與華盛頓達成協議及開放海峽。

與此同時，財政部11 日宣布制裁三名個人與九家企業，其中包括四家總部設於香港、四家位於阿拉伯聯合大公國，以及一家位於阿曼的企業，指控它們協助伊朗將石油運往中國。