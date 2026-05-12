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中東戰爭第73天》美英對伊朗祭新制裁 最新發展一次看

中央社／ 巴黎11日綜合外電報導
美國與以色列聯手攻打伊朗進入第73天。路透
美國與以色列聯手攻打伊朗進入第73天。路透

美國與以色列聯手攻打伊朗進入第73天，美國與英國對伊朗祭出新制裁，美國總統川普則警告停火協議已「岌岌可危」。

以下是法新社彙整的中東戰爭最新情勢。

●美以動向

美國今天對12名個人與實體祭出新制裁，稱他們協助銷售伊朗石油並運往中國。

此舉發生在英國發布獨立制裁措施的數小時後，且距離川普預定訪問中國僅剩幾天。

川普今天表示，與伊朗的停火協議已「岌岌可危」，且為了尋求戰爭的「全面勝利」，他正考慮重新啟動先前被稱為「自由計畫」（Project Freedom）的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）海軍護航行動。

在美國國內對戰爭衝擊國家經濟的壓力日益增加之際，川普警告，伊朗在週末拒絕華府要求，意味著本已脆弱的停火協議現在「極其薄弱」。

另一方面，川普表示，隨著消費者在伊朗戰爭後應對飆升的能源價格，他計劃暫停徵收聯邦汽油稅。美國聯邦汽油稅為每加侖18.4美分，柴油為每加侖24.4美分。

暫停徵收聯邦汽油稅需要國會通過法案，而川普所屬的共和黨在參眾兩院僅占微弱多數。

●伊朗動向

在川普警告中東戰爭的停火協議岌岌可危後，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）表示，伊朗軍隊已準備好對「給予任何侵略者教訓」。

卡利巴夫在X平台上表示：「我們的武裝部隊已準備好做出回應，並對任何侵略給予教訓。糟糕的戰略和糟糕的決定總是導致糟糕的結果，世界已經明白這一點。」

●油價股匯動態

在全球市場方面，今天多數股市走升，而油價則在川普拒絕伊朗結束中東戰爭的條件後上漲。華爾街三大指數開盤走勢平緩，隨後在震盪中微幅收高，顯示交易員對戰爭影響不以為意。

沙烏地阿拉伯石油巨擘「沙烏地阿美石油公司」（Aramco）執行長納瑟（Amin H. Nasser）告訴投資者，中東戰爭引發了全球最大的能源衝擊，即使荷莫茲海峽的封鎖很快解除，市場復甦也可能延續至2027年。

他表示：「第一季開始的能源供應衝擊是全球經歷過最大的一次。如果荷莫茲海峽今天開放，市場仍需要數月的時間才能重新平衡；如果開放時間再延遲幾週，那麼正常化進程將持續到2027年。」

●其他國家及組織

聯合國旨在避免人道危機的工作小組負責人告訴法新社，若不盡快允許肥料通過荷莫茲海峽，數千萬人可能面臨飢餓。

全球約1/3的肥料通常會通過這個被伊朗封鎖的波斯灣關鍵水道。

聯合國專案辦公室（UNOPS）執行主任兼該工作小組負責人達席瓦（Jorge Moreira da Silva）在接受法新社採訪時表示：「我們還有幾週的時間來阻止這場可能發生的大規模人道危機。」

以色列 伊朗 伊朗戰爭 荷莫茲海峽

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