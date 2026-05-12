川普訪中前夕開國安會議談伊戰下一步 稱已經有計畫

與伊朗的外交談判陷入僵局，川普總統正考慮恢復對伊軍事行動，並於11日召集國安團隊開會討論。伊朗拒絕削減核計畫等關鍵讓步，使美伊停火協議面臨崩潰邊緣，川普可能在12日出訪中國前拍板下一步行動。

Axios報導，儘管川普希望能達成協議結束戰爭，但伊朗已拒絕美方大部分要求，且不願針對其核計畫做出實質讓步，造成有可能再度兵戎相見。川普近日多次公開威脅，若外交途徑失敗，將轟炸伊朗境內的基礎設施。

伊朗在10日向美方的答覆並不樂觀，伊朗國營電視台報導，伊朗當局已拒絕美方的提議，並稱這「代表伊朗向川普的過度要求投降」，對此，川普受訪時說，「我不喜歡這樣，這很不恰當。」

川普11日在白宮橢圓形辦公室對記者表示，「我已經有計畫了，伊朗不能擁有核武器」，他還形容，目前和伊朗之間的停火協議，幾乎已經是「靠著維生系統硬撐著」的瀕死狀態。兩名官員透露，川普目前傾向對伊朗採取某種形式的軍事行動，以向該政權施壓，迫使其在核計畫上做出讓步。一名官員形容川普會稍微給伊朗一點教訓，另一名官員則暗示說，外界都很清楚接下來的走向。

目前川普正在考慮的選項之一，是恢復上周暫停的「自由計畫」，也就是由美軍護航商船通過荷莫茲海峽，另一個選項，則是重新展開轟炸，鎖定那些美軍早就確認、但之前還沒動手的剩餘25%軍事目標。

但川普在權衡戰爭下一步行動時，仍必須考量本周的中國之行。官員認為，川普不太可能在從中國回國前下令發動攻擊。官員透露，川普預計將與中國國家主席習近平討論伊朗戰爭。過去中國一直敦促伊朗與美國達成協議，以結束戰爭並限制核計畫。

官員透露，11日這場伊朗問題會議的官員包括副總統范斯(JD Vance)、白宮特使威科夫(Steve Witkoff)、國務卿魯比歐(Marco Rubio)、國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)、參謀首長聯席會議主席凱恩(Dan Caine)上將、中央情報局(CIA)局長拉特克利夫(John Ratcliffe)等人。