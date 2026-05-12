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美伊戰爭陷僵局！美恐迎「荷莫茲時刻」 川普難強勢面對習近平

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美伊戰爭油價飛漲 川普擬停徵聯邦燃油稅緩解衝擊

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導
美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

美國總統川普今天表示，計劃暫停徵收聯邦燃油稅直到情勢穩定為止，以緩解消費者因美伊戰爭引發油價飆升的衝擊。新政策須待參眾兩院通過才能實施，油價有望降價約4%。

法新社報導，川普在白宮回應記者提問時宣布這項措施，並稱「（稅額）所占比例雖小，但你知道，這畢竟還是錢」。

根據美國能源情報署（EIA）數據，美國聯邦汽油稅為每加侖18.4美分（約新台幣5.81元），柴油稅為每加侖24.4美分（約新台幣7.71元）。

暫停徵收燃油稅須經國會審議通過，而川普所屬的共和黨在參眾兩院均握有極為脆弱的多數。

川普盟友、共和黨籍聯邦參議員霍利（JoshHawley）表示，今天將提出相關法案；眾議院共和黨籍議員魯納（Anna Paulina Luna）也表示，預計「本週」就會提出法案。

川普發動美伊戰爭以來，美國燃油價格大漲，汽油和柴油2月底至今均飆漲約50%，而伊朗則透過封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）作為報復，全球約1/5的石油和天然氣均經由這條水道運輸。

據美國汽車協會（AAA）數據，美國今天平均油價為每加侖4.52美元（約新台幣143元）、柴油為5.64美元（約新台幣178元），停徵聯邦燃油稅後，油價有望降價4%。

至於各州政府各自徵收的燃油稅則不受這項政策影響。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，布朗大學（Brown University）「伊朗戰爭能源成本追蹤器」（Iran War Energy Cost Tracker）顯示，美伊戰爭爆發以來，汽油與柴油價格飆升已導致美國消費者蒙受高達370億美元（約新台幣1兆1692億元）的經濟衝擊。

截至今天下午，這波油價漲幅折合下來，平均每個美國家庭的支出增加了超過284美元（約新台幣8978元）。

美伊戰爭 油價 燃油稅 以色列 伊朗 川普

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