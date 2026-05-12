川普嗆美伊停火命懸一線 伊朗國會議長回擊 預告美軍「等收驚喜」

美國總統川普11日砲轟伊朗停戰方案是垃圾，形容美伊停火「靠維生系統撐著」命懸一線；同時有美國官員透露，川普不排除採取某種軍事行動迫使德黑蘭讓步。數小時後，伊朗國會議長卡利巴夫警告，伊朗武裝部隊已準備好嚴厲回應任何攻擊，敵軍「將感到驚喜」。

紐約時報報導，卡利巴夫在社群媒體發文寫道：「伊朗武裝部隊已準備好，對任何侵略行為給予一場足以讓對方記取教訓的回應。」他未點名美國或任何特定國家。

卡利巴夫還說，伊朗「已為所有選項做好準備」，對手「將感到驚喜」。卡利巴夫是伊朗對美談判的主要代表之一，曾任伊朗伊斯蘭革命衛隊指揮官。

美國政治新聞網Axios引述3名美國官員透露，川普11日安排與國安團隊開會研擬對伊朗的下一步行動，而他本人傾向採取某種軍事行動「稍微修理德黑蘭」，目標加強施壓迫使核讓步；另外的選項包括恢復「自由計畫」或重啟大規模空襲。