華爾街日報：阿聯祕密空襲伊朗 由受襲方轉交戰方

「華爾街日報」引述知情人士表示，阿拉伯聯合大公國已對伊朗發動軍事攻擊。這項行動顯示，阿聯原本是伊朗主要攻擊目標之一，如今則成為戰爭中的積極交戰方。

華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，阿聯軍隊配備西方製造的戰鬥機和監控網路。這些攻擊行動顯示，阿聯如今更有意願動用軍力，以保護自身經濟實力及在中東日益壯大的影響力。

知情人士透露，尚未獲阿聯官方承認的軍事打擊行動，包括4月初對伊朗位在波斯灣拉凡島（LavanIsland）一處煉油廠的攻擊，導致煉油廠產能停擺數月。這項攻擊發生於美國與以色列歷經5週空襲行動、總統川普（Donald Trump）宣布停火之際。

伊朗當時表示，煉油廠遭敵方攻擊，並以飛彈及無人機轟炸阿聯和科威特作為報復。

華爾街日報引述其中1名知情人士表示，美國對此次襲擊並未感到不悅，因為停火協議尚未正式生效，美方私下對阿聯及其他願意加入行動的波灣國家持正面態度。

阿聯外交部對這些打擊行動不予置評，但點出他們過去曾聲明，對於敵對行為，阿聯有權採取包括軍事在內的回應。

美國五角大廈拒絕評論；白宮未正面回應阿聯涉及戰爭的問題，但表示總統川普擁有所有選項，美國對伊朗政權擁有最大影響力。

中東事務分析師兼相關著作作者艾斯芬岱利（DinaEsfandiary）表示：「有一個海灣阿拉伯國家直接攻擊伊朗，意義重大。」她指出：「德黑蘭當局接下來將設法進一步分化阿聯與其他試圖調停結束戰爭的波灣鄰國。」

波灣各國在戰前曾表態，不會允許自家領空或基地被用來發動攻擊。但戰事爆發後，伊朗立即以飛彈和無人機襲擊波灣地區人口密集中心、能源基礎設施與機場，試圖提高經濟與政治代價，讓美國與以色列難以持續行動。

伊朗將火力大多集中於阿聯，數量遠多於對以色列及其他國家的攻勢。

這些攻擊重創阿聯的航空、觀光和房地產市場，導致大量無薪假及裁員潮。波灣官員表示，也使阿聯的戰略重心出現根本轉變，把伊朗視為破壞該國以外籍人才及安全穩定形象為基礎經濟與社會模式的惡意行動者。

根據知情人士，阿聯已成為波灣地區最公開對抗伊朗的國家，並在整場戰爭期間與美國保持堅實的軍事合作。

倫敦皇家聯合軍事研究所（RUSI）資深研究員海耶爾（H.A. Hellyer）表示，阿聯雖未證實是否發動攻擊，但自伊朗首次攻擊阿聯以來，外界早預期波灣國家軍事介入程度將升高。

在軍事規模上，阿聯遠不及美國，但空軍訓練精良，擁有幻象與一批先進F-16戰機，並配備加油機、指揮控制機及偵察無人機。

除了軍事行動，阿聯也支持聯合國決議草案，授權在必要時以武力突破伊朗對戰略性荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）的封鎖。

經濟方面，阿聯還關閉杜拜與德黑蘭有聯繫的學校及俱樂部，拒發伊朗公民簽證及過境權，顯著削弱阿聯長期在西方制裁下為伊朗提供的金融與貿易命脈。

伊朗則一再指控阿聯加入美國和以色列的軍事行動。

美以摧毀伊朗防空能力後，在伊朗上空執行任務的風險已大幅降低。美國退役空軍上校魏納柏（JohnVenable）表示，對盟友來說，「現在正是參與的好時機，因為威脅極低。只要在中高空，戰機幾乎可為所欲為，伊朗拿他們也沒轍」。