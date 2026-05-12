荷莫茲海峽封鎖重創出口 OPEC 4月產量逾20年新低

隨著美國、以色列與伊朗之間的衝突造成荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）實質封鎖，石油輸出國組織（OPEC）4月的原油產量進一步下滑，跌至20多年來的最低水準。

路透社調查指出，OPEC的12個成員國4月原油產量較前一個月每日減少83萬桶，降至每日2004萬桶。3月份的數字則因沙烏地阿拉伯估算方式調整，向下修正為比前一個月每日減少70萬桶。

涵蓋OPEC及俄羅斯等盟國的「石油輸出國組織與夥伴國」（OPEC+），其中8個成員原已同意在4月恢復增產，但因2月28日伊朗戰爭爆發、荷莫茲海峽實質關閉，履行增產協議變成絕無可能。

科威特4月產量降幅在整個集團中最大，反映出整整一個月的出口中斷所造成的衝擊。

沙烏地阿拉伯與伊拉克的產量也進一步下滑，但阿拉伯聯合大公國是波斯灣成員中唯一增產的國家。阿聯與沙烏地阿拉伯相同，擁有可繞過荷莫茲海峽的出口路線，油輪數據也顯示阿聯4月的出口量增加。

根據路透社調查，如果不計入成員國異動，4月的OPEC產量是自2000年以來的最低水準，也明顯低於2020年新冠疫情期間需求崩潰時的最低產量。

調查發現，除已於5月1日退出OPEC的阿聯外，委內瑞拉與利比亞也在4月提高產量。

此次路透社調查的資料來源，包括倫敦證券交易所集團（LSEG）數據、航運追蹤機構Kpler等各方資訊，以及石油公司、OPEC和顧問公司消息人士所提供的資料。