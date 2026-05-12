川普擬「稍微修理伊朗」！轟伊給垃圾提案 美軍可能的下一步曝光

華盛頓郵報報導，美國伊朗互相拒絕終戰提案，美國總統川普11日砲轟伊朗回覆「一堆垃圾」，稱美伊停火現在「靠維生系統」撐著，意思是岌岌可危。另有美媒引述美國官員透露，川普11日安排與國安團隊開會研擬對伊朗的下一步行動，他本人傾向採取某種軍事行動「稍微修理德黑蘭」，目標加強施壓迫使核讓步；另外的選項包括恢復「自由計畫」或重啟大規模空襲。

川普形容伊朗的回覆「爛到令人難以置信」，他說，「看完他們送來的一堆垃圾後，我甚至沒讀完……我會說，停火正仰賴大型維生系統撐著。」他並再次聲稱，伊朗正被一個想永遠打下去的「瘋子」強硬派系掌控。

3名美國官員告訴Axios，川普11日安排與國安團隊磋商針對伊朗戰爭的下一步，包括可能恢復軍事行動。

美國副總統范斯、白宮特使威科夫、國務卿魯比歐、防長赫塞斯、參謀首長聯席會議主席凱恩及中央情報局長拉特克利夫等高層將出席會議。

美官員形容，川普希望達成結束戰爭的協議，但伊朗拒絕他的多項要求，包括在核計畫上作出有意義的讓步，使得軍事選項重回檯面。

2名美官員表示，川普傾向對伊朗採取某種形式的軍事行動。一名美官員形容：「他會稍微修理他們一下。」第二名美國官員說：「我想我們都知道事情會如何發展。」

川普目前考慮的選項還有恢復「自由計畫」，出動美軍引導船隻通過荷莫茲海峽；以及恢復大規模空襲，攻擊美軍已鎖定但尚未打擊的25%目標。

Axios報導提到，本周川習會是川普對伊朗下一步行動的考量之一。2名美官員表示，他們不認為川普會在從中國返國前，下令對伊朗採取軍事行動。