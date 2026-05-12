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川普駁回伊朗要求 稱停火脆弱「依靠維生系統」撐著

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，美伊停火脆弱「依靠維生系統」撐著，並抨擊德黑蘭當局對美國和平提案的回應「愚蠢」。

路透社報導，川普昨天迅速駁回伊朗的要求，引發外界擔憂這場已持續10週的衝突將歹戲拖棚，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運持續陷入癱瘓。

川普在談到停火現狀時說：「在看了他們寄給我們的那堆垃圾後，我甚至沒把它看完，我會說現在是（停火）最脆弱的時刻。」川普說，美伊停火正「依靠維生系統」撐著。

華府日前提出一項目的在重啟談判的提案，伊朗於昨天做出回應，要求結束包括黎巴嫩在內「所有戰線」的戰爭。以色列持續在黎巴嫩與伊朗支持的武裝組織真主黨（Hezbollah）交戰。

此外，德黑蘭當局還要求戰爭損害賠償，強調其對荷莫茲海峽的主權，並要求美國結束海軍封鎖、保證不再發動攻擊、解除制裁，以及解除對伊朗石油銷售的禁令。

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