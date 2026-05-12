聽新聞
0:00 / 0:00
川普駁回伊朗要求 稱停火脆弱「依靠維生系統」撐著
美國總統川普今天表示，美伊停火脆弱「依靠維生系統」撐著，並抨擊德黑蘭當局對美國和平提案的回應「愚蠢」。
路透社報導，川普昨天迅速駁回伊朗的要求，引發外界擔憂這場已持續10週的衝突將歹戲拖棚，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運持續陷入癱瘓。
川普在談到停火現狀時說：「在看了他們寄給我們的那堆垃圾後，我甚至沒把它看完，我會說現在是（停火）最脆弱的時刻。」川普說，美伊停火正「依靠維生系統」撐著。
華府日前提出一項目的在重啟談判的提案，伊朗於昨天做出回應，要求結束包括黎巴嫩在內「所有戰線」的戰爭。以色列持續在黎巴嫩與伊朗支持的武裝組織真主黨（Hezbollah）交戰。
此外，德黑蘭當局還要求戰爭損害賠償，強調其對荷莫茲海峽的主權，並要求美國結束海軍封鎖、保證不再發動攻擊、解除制裁，以及解除對伊朗石油銷售的禁令。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。