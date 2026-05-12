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談判生變！美國不接受伊朗方案 市場避險情緒升溫

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
川普10日透過社群媒體公開表示，他已看過伊朗回應，內容「完全無法接受」。川普先前曾提議，伊朗應允許船隻通過荷莫茲海峽，美國則在下個月內解除對伊朗港口的封鎖，隨後再進行核談判。路透
川普10日透過社群媒體公開表示，他已看過伊朗回應，內容「完全無法接受」。川普先前曾提議，伊朗應允許船隻通過荷莫茲海峽，美國則在下個月內解除對伊朗港口的封鎖，隨後再進行核談判。路透

美國總統川普與伊朗互相否決對方的和平方案，使中東停火局勢再度惡化，市場避險情緒升溫，油價上漲、美股走低、金價也下跌。

川普10日透過社群媒體公開表示，他已看過伊朗回應，內容「完全無法接受」。川普先前曾提議，伊朗應允許船隻通過荷莫茲海峽，美國則在下個月內解除對伊朗港口的封鎖，隨後再進行核談判。

華爾街日報稍早報導，伊朗提議將部分高濃縮鈾庫存轉交第三國處理，其餘則稀釋，但拒絕拆除核設施，並要求若談判破裂，轉移的核原料必須歸還。但伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社表示相關報導不實，強調伊朗希望立即結束戰爭、資產獲解凍、美國解除石油制裁並終結阿曼灣封鎖，以及最終由伊朗管理荷莫茲海峽。伊朗國營媒體補充，德黑蘭拒絕川普的計畫，認為那等同投降，並堅持美國需賠償戰爭損失。

伊方的回覆聚焦於先終戰，並確保不會重燃戰火；其他包括美國解除長期對伊朗實施的制裁、結束包括以色列與黎巴嫩的所有戰線戰事、確立伊朗對荷莫茲海峽的主權、要求美軍解除對伊朗港口的海上封鎖、解凍伊朗在外國銀行的資產與支付戰爭賠償。

以色列總理內唐亞胡在10日播出的美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」專訪中表明，與伊朗的戰爭「尚未結束」，除非伊朗高純度的濃縮鈾移出境外。

根據國際監督機構估計，伊朗仍有約970磅（約440公斤）近武器級的濃縮鈾。

塔斯尼姆通訊社另指出，伊朗「Ghadir」潛艇正成為荷莫茲海峽的「隱形守護者」，是一種可進行深海潛航或海底作業的潛艇，專為波斯灣設計，具備「良好的運行能力」。

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