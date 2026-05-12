中東第2波能源衝擊 東南亞最痛

美聯社十一日報導，在中東戰事不見明確終點下，有專家示警，亞洲因應能源衝擊的第一道防線逐漸吃緊，影響更深遠的第二波後座力已開始浮現，現在最痛苦的是東南亞區域；歐洲也將面臨類似衝擊，但可能比亞洲慢約四周。

根據聯合國開發計畫署資料數據，約八八○萬人恐被迫陷入貧窮，並可能導致亞太蒙受二九九○億美元（約台幣九點四兆）的經濟損失。

在二月底爆發的中東戰事初期，各國政府急於因應荷莫茲海峽遭關閉的連鎖反應，包括動用能源庫存、優先將天然氣供應家戶且節約用電。但這些措施是建立在戰事將很快結束且能源運輸將很快恢復的假設下，如今鏖戰逾兩個月，美伊談判又陷入僵局，看不到戰事的明確終點。

燃料危機正衝擊各國經濟，機票價格、航運費率與公用事業帳單均節節攀高，危及經濟成長。亞洲各國原本編列預算時預設國際油價平均每桶約七十美元，並透過政府補貼來穩定國內價格。但中東戰事已將布倫特原油價格推升至每桶約一二○美元高點。

如今各國陷入兩難：繼續補貼將拖累財政，一旦補貼耗盡、通膨開始升高，就將面臨「財政定時炸彈」。但減少補貼又可能引爆民怨。

美國民眾雖也因汽油價格飆漲感到壓力，但政治風險諮詢組織歐亞集團主管格洛伊斯坦說，目前受能源危機衝擊最嚴重且最痛苦的地區其實是東南亞，且燃料短缺的狀況將進一步惡化。

有專家預料，即使中東戰事結束，亞洲也不會迅速得到喘息。全球石油與天然氣貿易不會立刻反彈，重啟生產也需時間。修復受損的基礎設施與重啟設備，以及從中東運至最終市場，都需數周甚至數月。各國已討論和推動較長期的解方，例如分散化石燃料供應來源、發展核能與太陽能等再生能源。