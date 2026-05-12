內唐亞胡：戰爭沒完 除非濃縮鈾移出伊朗

以色列總理內唐亞胡在十日播出的美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）節目「六十分鐘」專訪中表明，與伊朗的戰爭「尚未結束」，除非伊朗高純度的濃縮鈾移出境外。

內唐亞胡在上述專訪中強調，伊朗也必須拆除核設施。對伊朗擁有的核能力及飛彈能力，他指稱「我們已大幅削弱其中許多部分，但那些東西還是存在，（我們）仍有工作要做」。

對於將這些濃縮鈾移出伊朗境內的可能計畫，內唐亞胡說，「派人去取出」；與伊朗達成核協議，將是執行此一計畫的「最佳方案」。

內唐亞胡不願詳述一旦未能達成協議，以方可能採取的行動，例如美以兩軍是否派特種部隊潛入伊朗；「我不會給出時間表。但我要說，這是極為重要的任務」。

根據國際監督機構估計，伊朗仍有約九七○磅（約四四○公斤）近武器級的濃縮鈾。

內唐亞胡還說，直到二月底美以對伊朗開戰後，以方才意識到伊朗關閉荷莫茲海峽的能力；以方花了一段時間才理解這個風險有多大，「現在已知道了」。

對伊朗領導高層在這場戰爭中更迭可能帶來的影響，內唐亞胡認為，「若這個政權的確弱化，甚至可能被推翻，這將是黎巴嫩真主黨、巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的終結，也很可能是葉門武裝團體青年運動的終結，原因是伊朗建立的整個代理人網絡將崩解」。

另外，據一位以色列官員及一位以方消息人士，內唐亞胡十日晚間與美國總統川普通話，當時伊朗已透過調解方巴基斯坦向美方回覆終戰方案。