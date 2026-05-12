和談卡關 伊朗堅持索賠 川普拒讓步

伊朗十日透過調解方巴基斯坦將終戰方案正式回覆美國後，美國總統川普不久即表態拒絕。他在自創社媒真實社群發文批評，「我剛看了來自伊朗那些所謂『代表』的回覆。我不喜歡，完全無法接受！」但他並未詳述不滿意那些內容。

川普還寫到，「伊朗已玩弄美國和世人四十七年；他們嘲笑如今再次偉大的美國；他們將再也笑不出來」。伊媒塔斯尼姆通訊社則引述一位伊朗消息人士報導，「我們剛看到所謂『美國總統』對伊朗回覆的反應，一點也不重要」。

根據伊朗官媒報導，伊方的回覆聚焦於先終戰，並確保不會重燃戰火；其他包括美國解除長期對伊朗實施的制裁、結束包括以色列與黎巴嫩的所有戰線戰事、確立伊朗對荷莫茲海峽的主權、要求美軍解除對伊朗港口的海上封鎖、解凍伊朗在外國銀行的資產與支付戰爭賠償。

根據美國新聞網站Axios報導，伊方的最新回覆仍維持此前的分階段談判，即伊美先簽初步的諒解備忘錄（ＭＯＵ），再進入卅天談判期，並堅持美國必須解除對伊朗石油外銷的禁令。

華爾街日報（ＷＳＪ）也引述消息人士報導，在上述回覆中，伊方主張稀釋部分高純度濃縮鈾，並將其餘濃縮鈾庫存移往美伊以外的第三國，甚至可能願暫停提煉濃縮鈾「一段時間」，但不接受美方要求的廿年，並要求保證一旦美伊後續的談判破裂或未能履行協議，已移往伊朗境外的濃縮鈾必須歸還德黑蘭，且伊朗拒絕拆除核設施。但伊朗駁斥ＷＳＪ上述報導不實。

根據伊朗官媒「伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台」（ＩＲＩＢ）報導，伊方拒絕川普政府所提的方案，認為其要求等於投降，並堅持美國必須支付戰爭賠償。伊朗外交部發言人貝卡伊十一日表示，「我們要求的只是伊朗合法權利；並不過分」，伊方的回覆「既合理又慷慨」，但美國仍堅持「不合理的要求」。

伊朗十日並警告法國及英國，若法英在荷莫茲海峽部署軍艦，伊朗武裝部隊將採取果斷且立即的回應。幾小時候，英國政府就宣布，英法十二日將共同主辦逾四十國國防部長與會的會議，以討論恢復該海峽貿易流通的軍事計畫。