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美伊戰爭導致天然橡膠價格大漲 恐轉嫁至輪胎零售價

中央社／ 曼谷11日綜合外電報導

美國伊朗開戰後，以石油為原料的合成橡膠需求下降，市場轉向天然橡膠，刺激價格飆上9年新高。1名輪胎業人士告訴日經亞洲（Nikkei Asia），這可能導致輪胎零售價格跟漲。

根據商情公司QUICK-慧甚（QUICK-FactSet）的資料，新加坡交易所的生膠（又稱技術分級橡膠，technically specified rubber，TSR）TSR20期貨價格7日來到每公斤2.22美元，創下2017年2月以來新高，今年以來價格已飆漲20%多。

天然橡膠因其強度與彈性，是汽車輪胎和手套等產品不可或缺的材料。泰國最大橡膠生產商詩董橡膠（Sri Trang Agro-Industry）執行長維拉西（VeerasithSinchareonkul）指出，油價飆漲引發合成橡膠價格攀升，影響需求；而由於輪胎和手套等產品當中使用的合成橡膠可局部用天然橡膠替代，使其價格跟著勁揚。

他表示，隨著中東情勢緊張，輪胎製造商等客戶為了控管供應風險，持續增加天然橡膠庫存。「平常情況下，買家會維持1到2個月的庫存；但現在有些客戶可能會增加到3個月。」

根據泰國的大城銀行（Bank of Ayudhya）調查，泰國是世界最大天然橡膠產國，2024年產量占全球的34%；中國則是最大消費國，當年需求占全球約45%，反映其世界最大汽車輪胎產國地位。

大城銀行橡膠產業分析師查瓦特（ChaiwatSowcharoensuk）認為，美伊戰爭引發天然橡膠需求增加的趨勢，很可能會持續下去。

他說：「即使過段時間（能源）斷供緩和、庫存水準恢復正常，只要全球能源價格居高不下，這種結構性的需求轉變很可能會持續。」

1家在泰國生產的日本輪胎製造商1名主管告訴日經亞洲，他們自3月以來一直密切關注天然橡膠漲價情況，「我們最終可能有必要將成本上升轉嫁出去」。

這名人士補充說，橡膠的運輸成本也受中東危機影響而正在走揚。

以色列 伊朗 美國

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