快訊

川普批評停戰方案 伊朗反擊「我們很大方了」：不僅僅為了國家利益

整理包／考生加油！115會考倒數4天 考場時程、A++高分關鍵全掌握

聯發科問鼎4,000大關連兩日列注意股 集滿3點最快周三20分鐘重度處置

聽新聞
0:00 / 0:00

川普批評停戰方案 伊朗反擊「我們很大方了」

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
一名男子11日經過伊朗首都德黑蘭街頭一處壁畫。路透
一名男子11日經過伊朗首都德黑蘭街頭一處壁畫。路透

美國CNN報導，伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmail Baghaei）表示，伊朗近期提出美以兩國和伊朗的停戰方案是合理且慷慨的。美國總統川普先前發文表示回絕該方案。

巴格赫里在伊朗電視台播出的記者會中說：「我們在文件寫的都是合理的要求、負責任請求和慷慨的提議。這不僅是為了伊朗國家利益，也為了整個地區乃至世界的福祉、穩定和安全。」

川普10日稱伊朗提出的方案「完全不可接受」。

巴格赫里表示，伊朗的提議包括結束中東地區戰爭，並終止他所說的「針對伊朗船隻的海上劫掠行為」，及解凍「因美國施壓而遭外國銀行凍結的伊朗資產」。

伊朗國營媒體報導，伊朗的提議還包括承認伊朗對荷莫茲海峽的主權，以及賠償戰爭損失。

對於川普的反對，巴格赫里說：「有關相關進程的延續，我們已經表明，無論受到何種干擾，我們都關注伊朗國家利益。我們將採取一切必要手段維護我們的利益。」

伊朗 中東 川普 以色列 美國

延伸閱讀

伊朗回覆美和談方案！細節曝光 川普激動回絕「我不喜歡」

川普催回覆終戰方案 伊朗不甩最後通牒：我們有自己的步調

中東戰爭第72天／川普拒絕伊朗停戰方案 最新發展一次看

川普「無法接受」伊朗方案 市場避險情緒升溫！油價漲、美股期指走跌

相關新聞

川普批評停戰方案 伊朗反擊「我們很大方了」

美國CNN報導，伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmail Baghaei）表示，伊朗近期提出美以兩國和伊朗的停戰方案是合理且慷慨的。美國總統川普先前發文表示回絕該方案。

伊朗戰爭第2波能源衝擊來了！亞洲比歐洲早4周有感 這區域最慘

美聯社報導，美伊戰爭不見明確終點，專家警告，亞洲因應能源衝擊的第一道防線逐漸吃緊，影響更深遠的第二波後座力已開始浮現，現在最痛苦的是東南亞區域；歐洲也將感受到類似衝擊，但時間恐較亞洲晚約4周。根據聯合國開發計畫署，約880萬人可能被迫陷入貧窮，且可能導致亞太地區蒙受2990億美元（約台幣9.4兆）經濟損失。

美伊戰爭導致天然橡膠價格大漲 恐轉嫁至輪胎零售價

美國與伊朗開戰後，以石油為原料的合成橡膠需求下降，市場轉向天然橡膠，刺激價格飆上9年新高。1名輪胎業人士告訴日經亞洲（N...

韓貨船在荷莫茲海峽遭2度攻擊爆炸起火 青瓦台：絕不能容忍

韓國貨船NAMU號在荷莫茲海峽爆炸起火，確定是因外部攻擊所致。青瓦台今天表示，對民間船舶的攻擊無法被正當化、也絕不可容忍...

美伊戰爭對國際經濟、財經市場與民生衝擊 5月11日最新情形

美國跟伊朗談判觸礁，中東局勢緊張導致國際油價大漲，為了因應可能的衝擊，印度將重啟居家辦公政策。斯里蘭卡電價自11日起最高...

卡達油氣輪過荷莫茲 開戰來首艘

美國總統川普在10日播出的專訪中表示，伊朗在「軍事上已被擊敗」，美軍若要打擊伊朗「每一個目標」僅需再兩兩時間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。