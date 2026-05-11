川普批評停戰方案 伊朗反擊「我們很大方了」

美國CNN報導，伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmail Baghaei）表示，伊朗近期提出美以兩國和伊朗的停戰方案是合理且慷慨的。美國總統川普先前發文表示回絕該方案。

巴格赫里在伊朗電視台播出的記者會中說：「我們在文件寫的都是合理的要求、負責任請求和慷慨的提議。這不僅是為了伊朗國家利益，也為了整個地區乃至世界的福祉、穩定和安全。」

川普10日稱伊朗提出的方案「完全不可接受」。

巴格赫里表示，伊朗的提議包括結束中東地區戰爭，並終止他所說的「針對伊朗船隻的海上劫掠行為」，及解凍「因美國施壓而遭外國銀行凍結的伊朗資產」。

伊朗國營媒體報導，伊朗的提議還包括承認伊朗對荷莫茲海峽的主權，以及賠償戰爭損失。

對於川普的反對，巴格赫里說：「有關相關進程的延續，我們已經表明，無論受到何種干擾，我們都關注伊朗國家利益。我們將採取一切必要手段維護我們的利益。」