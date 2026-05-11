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韓貨船在荷莫茲海峽遭2度攻擊爆炸起火 青瓦台：絕不能容忍

中央社／ 首爾11日專電
南韓國家安保室長魏聖洛今天表示，當時有2架不明飛行體以約1分鐘間隔，兩度攻擊NAMU號船尾外板，並伴隨產生火焰與濃煙。 歐新社
南韓國家安保室長魏聖洛今天表示，當時有2架不明飛行體以約1分鐘間隔，兩度攻擊NAMU號船尾外板，並伴隨產生火焰與濃煙。 歐新社

韓國貨船NAMU號在荷莫茲海峽爆炸起火，確定是因外部攻擊所致。青瓦台今天表示，對民間船舶的攻擊無法被正當化、也絕不可容忍，國家安保室長魏聖洛也說「予以強烈譴責」。

由韓國現代商船公司（HMM）經營的貨輪NAMU號，在韓國時間4日晚間於荷莫茲海峽爆炸起火，所幸無人傷亡。經過韓國政府調查團完成調查後，外交部昨天表示，當時是有不明飛行體擊中NAMU號船尾。

根據韓聯社報導，國家安保室長魏聖洛今天表示，當時有2架不明飛行體以約1分鐘間隔，兩度攻擊NAMU號船尾外板，並伴隨產生火焰與濃煙。他指出，「考量到事故當時，船體受損位置位於海平面上方約1至1.5公尺，以及損壞模式等因素，被水雷或魚雷擊中的可能性看來較低。」

魏聖洛指出，關於這2架不明飛行體的詳細資訊，目前仍須進一步調查。魏聖洛表示，將透過更專業的調查，持續確認攻擊主體與飛行體種類等資訊，未來的應對措施同樣將依據相關調查結果進一步研議。

魏聖洛也強調，「為防止類似事件再次發生，政府將加強與相關國家的溝通，並加倍努力保障位於周邊海峽韓國船舶與船員安全。」

另外，也有青瓦台高層人士說明，對一般商船的攻擊顯然應受到譴責，「但目前我方尚未確認特定攻擊主體，現階段仍在努力確認當中，一旦做出判斷，將採取相應層級的適當應對措施。」

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