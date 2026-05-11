美伊戰爭對國際經濟、財經市場與民生衝擊 5月11日最新情形

美國跟伊朗談判觸礁，中東局勢緊張導致國際油價大漲，為了因應可能的衝擊，印度將重啟居家辦公政策。斯里蘭卡電價自11日起最高調漲18%，主因中東戰爭推高火力發電成本。

以下為美伊戰爭對國際經濟、財經市場及民生衝擊的最新情形：

● 印度將重啟居家辦公政策

印度總理莫迪（Narendra Modi）表示，將重啟居家辦公政策，並呼籲減少非必要的出國旅行。

由於美國總統川普（Donald Trump）表示拒絕德黑蘭當局對華府和平提案的回應，且伊朗再次揚言要在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）發動暴力行動，油價11日開盤後隨即大幅上漲。

印度斯坦時報（Hindustan Times）11日指出，莫迪在一場活動上說：「在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，我們採用居家辦公、線上會議、視訊會議等方式，並開發了許多類似的系統，我們也逐漸習慣這些方式，現在該重啟那些作法，因為這符合國家利益，我們必須再次優先考慮那些方式。」

● 斯里蘭卡5/11起調漲電價

斯里蘭卡公共事業委員會10日宣布，由於中東戰爭推高火力發電成本，電價自11日起最高調漲18%。

法新社報導，每月用電量超過180度（千瓦小時）的用戶，11日起將需多付18%電費；每月用電量低於180度者則不受影響。

斯里蘭卡公共事業委員會（Public UtilitiesCommission）透過聲明表示：「這項調漲措施適用於每月用電量超過180度的產業、飯店、商家、政府機構及宗教場所。」

這次漲價是在上月電價已上調40%後再度調升。

● 卡達天然氣船穿越荷莫茲海峽 伊朗戰事爆發來首見

航運追蹤資訊指出，卡達一艘液化天然氣載運船10日通過荷莫茲海峽，這是美國與伊朗的戰爭爆發以來首見，這艘船預計駛往巴基斯坦。

路透社報導，航運追蹤機構Kpler的資料顯示，卡達能源公司（QatarEnergy）營運的液化天然氣載運船AlKharaitiyat號安全穿越荷莫茲海峽，目前正航向巴基斯坦卡西姆港（Port Qasim）。

● 金融時報：逾半美選民不滿川普處理通膨和經濟表現

英國「金融時報」（Financial Times）報導，根據最新民調，逾半美國選民不滿總統川普處理通膨與經濟的表現，顯示關稅與伊朗戰爭正衝擊共和黨期中選舉選情。

這項由數據研究公司Focaldata於上週進行的全國民調發現，超過半數、近58%的登記選民表示，他們對總統處理通膨與生活成本的方式感到「強烈」或「稍微」不滿。

略高於50%的人表示，他們不滿意總統處理就業和經濟的表現，而更大比例、55%的選民表示，川普的關稅損害了美國經濟。僅約1/4的選民表示，總統的貿易政策對經濟有幫助。

金融時報新民調發布之際，正值川普政府的關鍵時刻，距離期中選舉僅剩6個月。

伊朗戰爭導致汽油和其他消費者物價大幅上漲，並使川普的「讓美國再次偉大」（MAGA）基本盤出現分裂；這些支持者曾於2024年因為川普承諾遏制通膨和「美國優先」政策，而幫助他贏得白宮寶座。