美伊談判觸礁油價漲 印度將重啟居家辦公政策

美國跟伊朗談判觸礁，中東局勢緊張導致國際油價大漲，為了因應可能的衝擊，印度總理莫迪（Narendra Modi）表示，將重啟居家辦公政策，並呼籲減少非必要的出國旅行。

由於美國總統川普表示拒絕德黑蘭當局對華府和平提案的回應，且伊朗再次揚言要在荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）發動暴力行動，油價今天開盤後隨即大幅上漲。

11日倫敦北海布倫特原油7月交割價上漲2.69%，報每桶 104.01美元。另紐約商品交易所西德州中級原油6月交割價上漲2.54%，報每桶97.84美元。

印度斯坦時報（Hindustan Times）今天指出，莫迪在一場活動上說：「在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，我們採用居家辦公、線上會議、視訊會議等方式，並開發了許多類似的系統，我們也逐漸習慣這些方式，現在該重啟那些作法，因為這符合國家利益，我們必須再次優先考慮那些方式。」

今日印度（India Today）報導，由於中東緊張情勢升級，荷莫茲海峽周遭海上交通中斷，全球原油價格從每桶近70美元（約新台幣2197元）不斷上漲，一度飆到每桶約126美元（約新台幣3956美元），各國燃料價格也陸續創下新高，印度民眾受到的衝擊情況未來幾天可能會有變化。

莫迪雖未直接宣布印度油價將要調漲，但不斷強調要減少汽油、柴油的消耗，並稱印度正面臨全球能源成本上漲帶來的經濟壓力，他說：「汽油、柴油在全世界都變得非常貴，我們每個人都有責任藉由節約汽油、柴油使用量，降低印度購買汽油、柴油的外匯。」

今日印度電視台報導，消息人士表示，原油價格飆升，導致相關企業面臨鉅額虧損，汽油、柴油的價格，可能在15日前調漲。

消息人士指出，印度為了降低民眾受到燃料供給短缺衝擊，政府和企業正吸收汽油、柴油價格上漲衍生的成本，印度石油公司（Indian Oil CorporationLtd.）、巴拉特石油公司（Bharat Petroleum CorporationLtd.）、印度斯坦石油公司（Hindustan PetroleumCorporation Ltd.）因此每月合計虧損近3000億盧比（約新台幣990億元）。

莫迪也呼籲民眾節約使用食用油，並敦促農民減少對進口化學肥料的依賴，以降低外匯。

莫迪說：「如果每個家庭都能減少食用油的使用，將能改善國家財政狀況及每個家庭成員的健康；另外，我們應該將進口化肥用量減半，這樣既可降低外匯，還能保護我們的農地和地球。」

中東戰爭導致能源供應短缺，孟加拉等國實施燃油配給制來因應危機，印度目前尚未出現燃油短缺，加油站大排長龍搶加油的景況。

印度緩解燃料供給短缺的政策，包括將液化石油氣的日產量從3萬6000噸提升到5萬4000噸，從俄羅斯、美國、西非等地買進原油，讓進口來源多元化，並調降消費稅，緩和國際物價上漲對消費者帶來的影響。