快訊

伊朗戰爭第2波能源衝擊來了！亞洲比歐洲早4周有感 這區域最慘

拒攔查開車拖行撞死派出所長一審判死刑 女毒蟲真面目首曝光！

石崇良稱三班護病比怕跳票就再投賴總統 蔣萬安一句話砲轟賴政府

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗戰爭第2波能源衝擊來了！亞洲比歐洲早4周有感 這區域最慘

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
菲律賓奎松市3月19日一處加油站。美聯社
菲律賓奎松市3月19日一處加油站。美聯社

美聯社報導，美伊戰爭不見明確終點，專家警告，亞洲因應能源衝擊的第一道防線逐漸吃緊，影響更深遠的第二波後座力已開始浮現，現在最痛苦的是東南亞區域；歐洲也將感受到類似衝擊，但時間恐較亞洲晚約4周。根據聯合國開發計畫署，約880萬人可能被迫陷入貧窮，且可能導致亞太地區蒙受2990億美元（約台幣9.4兆）經濟損失。

美伊戰爭爆發初期，各國政府急於因應荷莫茲海峽關閉的連鎖反應，包括動用能源庫存、優先把天然氣供應家戶及節約用電。但是，這些措施是建立在戰爭短暫持續、能源運輸很快恢復的假設下，如今伊朗戰爭進入第三個月，美國伊朗談判陷入僵局，戰爭未見明確終點。

燃料危機正衝擊各國經濟，機票價格、航運費率與公用事業帳單都在上漲，危及經濟成長。現在印度優先保障家庭烹煮用瓦斯，並要求民眾減少出國、在家工作、多搭大眾運輸，農民也被要求減少肥料使用。菲律賓改採每周4天工作制，並補貼低收入戶；泰國因燃料補貼用罄，取消柴油價格上限；越南延長燃料稅減免，但航空燃油短缺已導致航班減少。巴基斯坦與孟加拉則被迫以更高、更波動的現貨價格購買油氣，加重進口與外匯壓力。

美聯社指出，亞洲各國原本編列預算時預設國際油價平均約每桶70美元，並透過政府補貼來穩定國內燃料價格。但這場戰爭已把布蘭特原油價格推升至每桶約120美元高點。

如今各國陷入兩難：繼續補貼將拖累財政，一旦補貼耗盡、通膨開始升高，即將面臨「財政定時炸彈」；但是削減補貼又可能引爆民怨。

雖然美國民眾也因為汽油價格飆漲感受到壓力，但歐亞集團能源與資源業務主管格洛伊斯坦（Henning Gloystein）說，目前受到能源危機衝擊最嚴重、最痛苦的區域，其實是東南亞，而且燃料短缺情勢將更惡化。

專家分析，即使戰爭結束，亞洲也不會迅速獲得喘息。

葛羅斯說，全球石油與天然氣貿易不會立刻反彈，重啟生產也需要時間。修復受損基礎設施、重啟設備，以及從中東運輸到最終市場，都需要數周甚至數月。

新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院的維哈爾賈（Maria Monica Wihardja）說，這場危機也凸顯亞洲日益壯大的中產階級有多脆弱，許多人面臨重新跌入貧窮的風險。她說，這場能源衝擊將隨時間重塑東南亞經濟，包括就業市場變化，以及各國如何規畫未來能源危機。

各國已在討論並推動較長期的解方，例如分散化石燃料供應來源、發展核能，以及太陽能等再生能源。

美伊戰爭 伊朗 伊朗戰爭 以色列 美國

延伸閱讀

伊朗戰爭催化 新能源時代來臨

5月8日　美伊戰爭對國際經濟、財經市場與民生衝擊

39個經濟體因伊朗戰爭下調能源稅 各國陷入補貼競賽困局

伊朗戰事衝擊能源命脈 亞洲短空長多？三大結構變化一次看

相關新聞

伊朗戰爭第2波能源衝擊來了！亞洲比歐洲早4周有感 這區域最慘

美聯社報導，美伊戰爭不見明確終點，專家警告，亞洲因應能源衝擊的第一道防線逐漸吃緊，影響更深遠的第二波後座力已開始浮現，現在最痛苦的是東南亞區域；歐洲也將感受到類似衝擊，但時間恐較亞洲晚約4周。根據聯合國開發計畫署，約880萬人可能被迫陷入貧窮，且可能導致亞太地區蒙受2990億美元（約台幣9.4兆）經濟損失。

川普怒轟伊朗停戰方案「完全不行」！德黑蘭3個字回擊

美國總統川普10日表態拒絕伊朗回覆，伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社引述消息人士稱，川普不喜歡伊朗和談方案「不重要」。

伊朗回覆美和談方案！細節曝光 川普激動回絕「我不喜歡」

彭博資訊報導，美國日前向伊朗提出重啟談判、推動終戰的方案，伊朗10日正式回覆數小時後，美國總統川普隨即發文表示拒絕。美伊互相拒絕提案，粉碎外界對結束戰爭、恢復荷莫茲海峽安全通行的希望。

卡達油氣輪過荷莫茲 開戰來首艘

美國總統川普在10日播出的專訪中表示，伊朗在「軍事上已被擊敗」，美軍若要打擊伊朗「每一個目標」僅需再兩兩時間。

又有兩艘各載阿布達比和伊拉克石油油輪成功脫離荷莫茲海峽

又有兩艘滿載原油的油輪在關閉追蹤器後，成功悄悄通過荷莫茲海峽。

以色列總理放話「伊朗戰爭還沒結束」！畫終戰1紅線 通話川普

以色列總理內唐亞胡受訪表示，與伊朗的戰爭「尚未結束」，除非高濃縮鈾被移出伊朗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。