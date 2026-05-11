中東衝突致船隻改道 加劇南非鯨魚碰撞風險

研究人員告訴法新社，受中東衝突影響，海上交通被迫轉移至鯨魚棲息地，增加碰撞風險，進一步加劇南非附近鯨魚所面臨的威脅。

法新社報導，研究人員在最新研究中指出，自2023年底以來，因避開紅海與蘇伊士運河而改道繞行南非的航運，已「大幅增加」船隻撞擊鯨魚的風險。

根據本月提交給國際捕鯨委員會（InternationalWhaling Commission，IWC）的一篇報告，南非西南海岸不僅是全球重要的鯨魚棲息地，也是航運極為頻繁的交通要道。

普勒托利亞大學（University of Pretoria）鯨魚研究小組首席研究員維謬倫（Els Vermeulen）提交的報告指出，這種「大範圍空間重疊」大幅提升碰撞機率。

自2023年11月，青年運動（Houthi）在葉門附近劫持英國擁有的汽車載運船銀河領袖號（GalaxyLeader）後，部分全球海上交通便開始從紅海航線改道。

隨後發生的多起攻擊，加上美國與以色列對伊朗的衝突導致荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的運輸受阻，已促使各航運公司將更多船隻改道繞行好望角。

根據國際貨幣基金（IMF）的港口觀察（PortWatch）監測數據，今年3月1日至4月24日期間，平均每天有89艘商船繞行非洲南端航行，而2023年同期僅為44艘。