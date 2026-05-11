聽新聞
0:00 / 0:00
又有兩艘各載阿布達比和伊拉克石油油輪成功脫離荷莫茲海峽
又有兩艘滿載原油的油輪在關閉追蹤器後，成功悄悄通過荷莫茲海峽。
Kpler 航運追蹤數據顯示，超大型原油油輪（VLCC）Basrah Energy於5月1日在阿布達比國家石油公司（ADNOC）Zirku碼頭裝載200萬桶 Upper Zakum原油，於6日通過荷莫茲海峽。這艘巴拿馬籍油輪5月8日在臨阿曼灣的富查拉（Fujairah）石油油輪碼頭卸貨。
這艘由南韓航運業者長錦商船（Sinokor）所有並管理的油輪，究竟由哪家公司承租，目前尚不清楚。
ADNOC和買家近來已多次讓裝載原油的油輪通過荷莫茲海峽，設法將受困波斯灣的石油運出。
此外，數據顯示，另一艘VLCC Kiara M周日也在關閉應答器後駛出波斯灣。這艘聖馬利諾籍油輪船上載有200萬桶伊拉克原油，目的地目前尚不明朗。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。