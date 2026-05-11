又有兩艘各載阿布達比和伊拉克石油油輪成功脫離荷莫茲海峽

又有兩艘滿載原油的油輪在關閉追蹤器後，成功悄悄通過荷莫茲海峽。

Kpler 航運追蹤數據顯示，超大型原油油輪（VLCC）Basrah Energy於5月1日在阿布達比國家石油公司（ADNOC）Zirku碼頭裝載200萬桶 Upper Zakum原油，於6日通過荷莫茲海峽。這艘巴拿馬籍油輪5月8日在臨阿曼灣的富查拉（Fujairah）石油油輪碼頭卸貨。

這艘由南韓航運業者長錦商船（Sinokor）所有並管理的油輪，究竟由哪家公司承租，目前尚不清楚。

ADNOC和買家近來已多次讓裝載原油的油輪通過荷莫茲海峽，設法將受困波斯灣的石油運出。

此外，數據顯示，另一艘VLCC Kiara M周日也在關閉應答器後駛出波斯灣。這艘聖馬利諾籍油輪船上載有200萬桶伊拉克原油，目的地目前尚不明朗。