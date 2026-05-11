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中東戰爭第72天／川普拒絕伊朗停戰方案 最新發展一次看

中央社／ 巴黎10日綜合外電報導

美國以色列聯手攻打伊朗進入第72天，美國總統川普拒絕伊朗對終戰提案的回應並稱「完全無法接受」；以色列堅持，伊朗須移除濃縮鈾始能停戰。

以下是法新社彙整的中東戰爭最新情勢。

美以動向

美國總統川普今天表示，他已拒絕伊朗針對美方結束中東戰爭提議所做的回應，並認為伊朗的回應「完全無法接受」。

川普在他創立的社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）上發文說：「我剛讀完伊朗所謂『代表』的回覆。我不喜歡，完全無法接受！」但他並未提供進一步細節。

一名政府高階官員今天表示，隨著川普尋求達成結束中東戰爭的協議，他預計將在本週訪問北京期間，就伊朗問題向中國國家主席習近平施壓。

這位不具名的官員與記者通電話時表示：「我預期總統會施加壓力。」還說，川普在先前與習近平的通話中也曾這麼做。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，在美國與以色列對伊朗的戰爭宣告結束前，必須先「移除」伊朗持有的濃縮鈾庫存。

尼坦雅胡在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目「60分鐘」（60 Minutes）訪問時表示：「戰爭尚未結束，因為仍有核材料，也就是濃縮鈾必須被移出伊朗。此外，還有一些濃縮設施必須被拆除。」

伊朗動向

伊朗國營媒體報導，針對美國的終戰方案，伊朗已透過巴基斯坦作出回應。

法新社報導，官媒伊朗通訊社（IRNA）報導：「針對美國為終結戰爭而提出的最新文本，伊朗今天已透過巴基斯坦調解方作出回應。」但伊朗通訊社未提供更多細節。

伊朗警告英國和法國，如果兩國向荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）派遣軍艦，伊朗武裝部隊將採取「果斷且立即的回應」。

英法皆已向該地區派遣船艦。此舉屬於國際行動的一環，旨在確保一旦美國與伊朗達成和平協議時，該戰略水道的安全能獲得保障

根據伊朗媒體報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IslamicRevolutionary Guard Corps，IRGC）威脅，若其油輪遭到攻擊，將鎖定美國在中東的據點及「敵方船艦」進行打擊。

油價股匯動態

由於美國總統川普表示拒絕德黑蘭當局對華府和平提案的回應，且伊朗再次揚言要在荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）發動暴力行動，油價今天開盤後隨即大幅上漲。

倫敦北海布倫特原油7月交割價上漲2.69%，報每桶104.01美元。

紐約商品交易所西德州中級原油6月交割價上漲2.54%，報每桶97.84美元。

其他國家及組織

英國政府表示，英國和法國12日主辦多國國防部長會議，討論恢復荷莫茲海峽貿易流動的軍事計畫。

英國國防部今天發聲明指出：「國防大臣希利（John Healey）將與法國國防部長沃特蘭（CatherineVautrin）共同主持超過40國參與的首場多國任務國防部長會議。」

伊朗 以色列 川普 美國

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