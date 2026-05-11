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川普怒轟伊朗停戰方案「完全不行」！德黑蘭3個字回擊
美國總統川普10日表態拒絕伊朗回覆，伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社引述消息人士稱，川普不喜歡伊朗和談方案「不重要」。
美國日前向伊朗提出重啟談判、推動終戰的方案，伊朗10日正式回覆數小時後，美國總統川普隨即在真實社群激動表示：「我剛剛看了伊朗那些所謂『代表』的回應。我不喜歡—完全不可接受！」發文並未說明他不滿伊朗回覆是否帶來任何後果。
塔斯尼姆通訊社引述一名伊朗消息人士回應：「我們剛剛看到『所謂的美國總統』對伊朗回應的反應，一點也不重要。」這名消息人士強調，伊朗方案是維護伊朗民族，而非討好川普，「川普對此感到不滿，反而更好」。
這名消息人士還調侃：「川普通常不喜歡現實，所以才會不斷輸給伊朗。」
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