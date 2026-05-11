卡達油氣輪過荷莫茲 開戰來首艘

美國總統川普在10日播出的專訪中表示，伊朗在「軍事上已被擊敗」，美軍若要打擊伊朗「每一個目標」僅需再兩兩時間。

另一方面，航運追蹤資訊指出，卡達一艘液化天然氣載運船10日通過荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)，這是美國與伊朗的戰爭爆發以來首見，這艘船預計駛往巴基斯坦。

川普受訪時指出：「他們在軍事上已被擊敗。在他們自己的認知裡，也許他們還不自知。但我認為他們心知肚明。」

他暗示美軍可能「再進行兩周(任務)，打擊每一個目標。我們有一些原先鎖定的目標，我們大概已解決其中70%，但我們還有其他預想中可以打擊的目標」。

談及北大西洋公約組織(NATO)時，川普稱該聯盟「已證實是紙老虎，他們並沒有出手相助」。

航運追蹤機構Kpler的資料顯示，卡達能源公司(QatarEnergy)營運的液化天然氣載運船Al Kharaitiyat號安全穿越荷莫茲海峽，目前正航向巴基斯坦卡西姆港(Port Qasim)。

這是美國2月28日聯手以色列向伊朗發起軍事行動以來，第一艘運載液化天然氣穿越荷莫茲海峽的卡達船隻。

有消息人士稍早聲稱，此趟運送獲得伊朗批准，是為了加強卡達和巴基斯坦對德黑蘭當局的信任，而這兩個國家皆為美伊戰爭之調停方。

川普總統本周將訪問中國，各方壓力日漸增大，都要求結束這場引發全球能源危機並對世界經濟構成日益嚴重威脅的戰爭。