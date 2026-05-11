尼坦雅胡：戰爭結束前移除伊朗濃縮鈾 與川普不同調

以色列總理尼坦雅胡今天在一場專訪中表示，必須在伊朗戰爭結束前，移除濃縮鈾。法新社報導，但美國總統川普說，先結束戰爭，之後可隨時移除濃縮鈾。

尼坦雅胡在哥倫比亞廣播公司（CBS）今晚播出的「60分鐘」節目訪談片段中表示：「戰爭還沒有結束，因為還有濃縮鈾必須從伊朗移走，濃縮設施也必須拆除。」

當被問及如何移除這些濃縮鈾時，尼坦雅胡回說：「你進去，把它拿出來。」

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，美國總統川普的立場也是一樣。「我不打算談論軍事手段，但川普總統對我說過，他想進去。」

法新社報導，尼坦雅胡這番說法，與川普的公開說法有所不同。川普堅稱已經控制住伊朗的核計畫。目前美國國內要求結束伊朗戰爭的聲浪已愈來愈大，川普正面臨著壓力。

川普在今晚播出的一個訪談節目中表示，伊朗已經在「軍事上被擊敗」，濃縮鈾「我們隨時都可以移除」。

對川普的訪談節目顯然是提前錄影的。川普告訴獨立電視記者艾特基森（Sharyl Attkisson）說：「我們遲早會把那個處理掉，想要做的時候，就能做到。我們會強力監控。」

而尼坦雅胡在CBS節目中被問及如何將伊朗的濃縮鈾移除時表示，他較傾向於採用協議方式。

尼坦雅胡說：「我認為透過武力解決，那不是問題。但如果有協議，再進去把它移走，為什麼不行？這是最好的辦法。」

除了未解決的濃縮鈾庫存問題外，尼坦雅胡表示，還有其他數個戰爭目標尚未完成。