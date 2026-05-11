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以色列總理放話「伊朗戰爭還沒結束」！畫終戰1紅線 通話川普
以色列總理內唐亞胡受訪表示，與伊朗的戰爭「尚未結束」，除非高濃縮鈾被移出伊朗。
內唐亞胡受訪哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）專訪，內容於美東時間10日播出。他強調，高濃縮鈾必須被移出伊朗，伊朗也必須拆除核設施。
談到伊朗核能力及飛彈能力時，內唐亞胡說：「我們已經大幅削弱其中許多部分。但那些東西仍然存在，還有工作要做。」談及可能的移除計畫，他說：「你進去，然後把它拿出來。」他稱，若能達成協議，將是移除伊朗高濃縮鈾的「最佳方式」。
內唐亞胡拒絕說明，若未能與伊朗就核材料達成協議，下一步可能採取的行動，他說：「我不會給時間表，但我要說，這是一項極其重要的任務」。
國際監督機構估計，伊朗仍有約970磅（約440公斤）接近武器級的濃縮鈾。
根據一名以色列官員及一名以方消息人士，內唐亞胡10日晚間曾與川普通話，當時伊朗已回覆美方停戰提案。
美國日前向伊朗提出重啟談判、推動終戰的方案，伊朗10日正式回覆數小時後，美國總統川普隨即發文表示拒絕。美伊互相拒絕提案，粉碎外界對結束戰爭、恢復荷莫茲海峽安全通行的希望。
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