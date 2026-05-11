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英法領軍逾40國討論荷莫茲「護航任務」 伊朗怒嗆：無異於升高危機

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
英國皇家海軍驅逐艦「龍號」（HMS Dragon）於2026年3月10日從英國港埠城市Portsmouth啟程，前往東地中海以加強該地區的英國國防力量。照片由英國國防部皇家海軍攝影師Chris Sellars拍攝，經路透發布。
英國皇家海軍驅逐艦「龍號」（HMS Dragon）於2026年3月10日從英國港埠城市Portsmouth啟程，前往東地中海以加強該地區的英國國防力量。照片由英國國防部皇家海軍攝影師Chris Sellars拍攝，經路透發布。

包括英國、法國在內逾40個國家今天（11日）將召開會議，提出他們各自將為一項由歐洲主導的「護航任務」提供哪些軍事貢獻。這項任務目標在美伊穩定停火後，護送船隻通過荷莫茲海峽。

這些國家預期將提供掃雷、護航及空中巡邏能力，做為由英國與法國領導的防禦性海軍任務的一環，要讓試圖通過荷莫茲海峽的商業船舶感到放心。

英國國防大臣希利（John Healey）今表示：「我們正把外交協議轉化為實際的軍事計畫，要恢復航運業對通行荷莫茲海峽的信心。」他將與法國國防部長沃特蘭（Catherine Vautrin）共同主持周一的會議。

伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）則回應說，任何此類計畫都將被視為美國以色列對伊朗戰爭的升級，並將遭到軍事回應。

加里巴巴迪在社群平台X上表示：「任何以『保護航運』為藉口，在荷莫茲海峽周邊部署和駐紮區域外驅逐艦的行動，都無異於升高危機、將這條重要水道軍事化，並企圖掩蓋該地區不安全局勢的真正根源。」

他說，伊朗的回應將是「果斷且立即的」。

自2月28日美國與以色列對伊朗發動攻擊引發戰爭後，伊朗實際上已封鎖荷莫茲海峽，而美國稍後也對海峽實施封鎖。此前，全球約五分之一的石油與液化天然氣通常經由此海峽運輸。這場中斷已擾亂全球油氣市場，推高燃料價格，並對全球消費者造成壓力。

英國將部署旗下具備攔截導引飛彈能力的「龍」號驅逐艦（HMS Dragon）參與此次任務。不過，該任務只有在美伊達成持久停火或和平協議後才會展開。

美國總統川普此前曾批評英國及其他北約（NATO）國家不願投入海軍力量，協助重啟荷莫茲海峽航運。他也批評英國提出派遣航空母艦的時間過晚，並嘲諷這些軍艦是「玩具」。

荷莫茲海峽 荷莫茲 英國 以色列 伊朗 美國

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