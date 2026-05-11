川普：伊朗軍事潰敗 美軍再兩週可打擊所有目標

美國總統川普在今天播出的專訪中表示，伊朗在「軍事上已被擊敗」，美軍若要打擊伊朗「每一個目標」僅需再兩週時間。

法新社報導，川普受訪時指出：「他們在軍事上已被擊敗。在他們自己的認知裡，也許他們還不自知。但我認為他們心知肚明。」

他暗示美軍可能「再進行兩週（任務），打擊每一個目標。我們有一些原先鎖定的目標，我們大概已解決其中70%，但我們還有其他預想中可以打擊的目標」。

談及北大西洋公約組織（NATO）時，川普稱該聯盟「已證實是紙老虎，他們並沒有出手相助」。