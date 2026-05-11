美伊談判框架 聚焦區域所有戰線終戰

伊朗官媒「伊朗通訊社」（ＩＲＮＡ）十日報導，就美國為了讓美伊終戰而提出的最新方案文本，伊方已透過調解方巴基斯坦向美方做出回應；根據提議的終戰框架，現階段的美伊談判，將聚焦在區域內所有戰線一律終戰，尤其是以色列對黎巴嫩的入侵。

上述報導未再多做詳述。美國新聞網站Axios此前報導，美伊正討論「一頁」的十四點諒解備忘錄（ＭＯＵ）。

對深埋地下的伊朗濃縮鈾，美國總統川普十日接受電視節目「全力以赴」保守派主持人艾特基森專訪時指稱，「我們遲早會拿到；我（第一任時）成立了太空軍，他們正監視那裡」。

伊朗總統裴澤斯基安十日在社媒Ｘ發文表明，若伊方進行任何對話或談判的討論，也不代表投降或撤退，而是確保伊朗民族的權利，並強硬捍衛國家利益。

美國國務院發言人皮戈特九日也聲明，國務卿魯比歐同日和卡達總理兼外長穆罕默德會談，同意有必要持續合作來嚇阻威脅，並推動中東穩定及安全；魯比歐並對卡達在多項議題上與美國的夥伴關係表達感謝。

Axios九日引述兩位知情人士報導，美國中東特使威科夫也與談，魯、威、穆三人在佛州邁阿密討論美伊終戰方案；巴基斯坦雖是美伊間的「正式」調解方，但卡達也一直在背後運作；白宮認為，卡達在與伊朗談判上特別有效果。

在美軍戰機攻擊阿曼灣兩艘懸掛伊朗國旗的油輪後，伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）九日在聲明中警告，任何對伊朗油輪及商船的攻擊，都將造成對當地美國據點及敵方船艦的猛烈回擊。

另外，以黎雖處於為期三周的「停火」中，但據黎巴嫩官媒報導，以軍九日對黎國空襲，釀成至少廿二人喪生，包含四名孩童。以軍說，過去廿四小時已擊中逾八十五個黎巴嫩真主黨基礎設施據點，擊殺十名真主黨成員。