卡達天然氣船穿越荷莫茲海峽 伊朗戰事爆發來首見

航運追蹤資訊指出，卡達一艘液化天然氣載運船今天通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），這是美國與伊朗的戰爭爆發以來首見，這艘船預計駛往巴基斯坦。

路透社報導，航運追蹤機構Kpler的資料顯示，卡達能源公司（QatarEnergy）營運的液化天然氣載運船AlKharaitiyat號安全穿越荷莫茲海峽，目前正航向巴基斯坦卡西姆港（Port Qasim）。

這是美國2月28日聯手以色列向伊朗發起軍事行動以來，第一艘運載液化天然氣穿越荷莫茲海峽的卡達船隻。

有消息人士稍早聲稱，此趟運送獲得伊朗批准，是為了加強卡達和巴基斯坦對德黑蘭當局的信任，而這兩個國家皆為美伊戰爭之調停方。

美伊戰事處於暫時停火狀態，華府目前仍在等待德黑蘭當局對美方提出的最新和平協議方案作出回覆。

美國總統川普（Donald Trump）本週將訪問中國，各方壓力日漸增大，都要求結束這場引發全球能源危機並對世界經濟構成日益嚴重威脅的戰爭。