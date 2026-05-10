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美提終戰方案 伊朗：已透過巴基斯坦作出回應
伊朗官媒今天報導，針對美國的終戰方案，伊朗已透過巴基斯坦作出回應。
法新社報導，官媒伊朗通訊社（IRNA）報導：「針對美國為終結戰爭而提出的最新文本，伊朗伊斯蘭共和國今天已透過巴基斯坦調解方作出回應。」但伊朗通訊社未提供更多細節。
美國新聞媒體Axios先前報導，美伊正討論一份一頁篇幅的14點備忘錄，旨在正式結束戰爭。
伊朗學生通訊社（ISNA）先前也報導，伊朗外交部發言人指出，德黑蘭當局很快將透過巴基斯坦傳達其回應。
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