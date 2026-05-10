美提終戰方案 伊朗：已透過巴基斯坦作出回應

自2月28日伊朗最高領袖阿里．哈米尼(Ali Khamenei)遇襲身亡後，3月8日由其子穆吉塔巴．哈米尼(Mojtaba Khamenei)，然而據傳他亦在空襲中受傷，至今仍未公開露面。伊朗官員9日首度透露其傷勢，包括膝蓋和背部受傷；美國情報機構則評估，目前尚不清楚伊朗四分五裂的政權現在究竟是由誰掌舵，不過穆吉塔巴應仍與高層官員一同制定戰略。

2026-05-10 14:25