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華府等不到伊朗回覆 美媒：找卡達磋商推動停戰

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導
美國媒體引述兩位知情人士的說法，美國國務卿盧比歐（MarcoRubio）（圖）和白宮特使魏科夫（Steve Witkoff）今天在邁阿密會晤卡達總理，共同磋商盼能達成協議結束伊朗戰爭。法新社
美國媒體引述兩位知情人士的說法，美國國務卿盧比歐（MarcoRubio）（圖）和白宮特使魏科夫（Steve Witkoff）今天在邁阿密會晤卡達總理，共同磋商盼能達成協議結束伊朗戰爭。法新社

美國媒體引述兩位知情人士的說法，美國國務卿盧比歐（MarcoRubio）和白宮特使魏科夫（Steve Witkoff）今天在邁阿密會晤卡達總理，共同磋商盼能達成協議結束伊朗戰爭。

美國新聞網站Axios報導，卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani）昨天先在華府會晤美國副總統范斯（JD Vance）。

其中一位消息人士表示，穆罕默德原本要立即返回卡達首都杜哈，但改變行程而前往佛羅里達州邁阿密。

消息人士還說，穆罕默德位於邁阿密期間致電沙烏地阿拉伯外長，商討了調停事宜。

美國與伊朗爆發戰事以來，巴基斯坦一直擔任美伊之間的調停國，卡達方面也居於幕後斡旋。

美國國務院尚未回應這則報導，而華府仍在等待德黑蘭當局對美方提出的最新和平協議方案作出回覆。

伊朗 穆罕默德 伊朗戰爭 以色列 美國

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