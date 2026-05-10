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中東戰事推升發電成本 斯里蘭卡5/11起調漲電價
斯里蘭卡公共事業委員會今天宣布，由於中東戰爭推高火力發電成本，電價自明天起最高調漲18%。
法新社報導，每月用電量超過180度（千瓦小時）的用戶，明天起將需多付18%電費；每月用電量低於180度者則不受影響。
斯里蘭卡公共事業委員會（Public UtilitiesCommission）今天透過聲明表示：「這項調漲措施適用於每月用電量超過180度的產業、飯店、商家、政府機構及宗教場所。」
這次漲價是在上月電價已上調40%後再度調升。自中東戰爭爆發以來，斯里蘭卡已採取一系列應對措施。
在能源供應受阻後，斯里蘭卡也將燃料價格調漲逾35%，並實施燃油配給。根據官方資料，能源價格飆升促使通膨增至兩倍以上，4月升至5.4%。
斯里蘭卡目前仍在緩慢走出2022年經濟危機，當時該國用盡外匯儲備，難以進口糧食、燃料與藥品等民生必需品。
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