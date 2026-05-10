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英國海事機構：卡達近海一艘貨船遇襲 無人傷亡
伊朗伊斯蘭革命衛隊揚言要攻擊中東地區的美國船隻後，英國海事貿易行動辦公室指出，今晨有一艘散裝貨船於卡達近海遭到不明發射體擊中，但沒有人員傷亡。
法新社報導，英國海事貿易行動辦公室（UnitedKingdom Maritime Trade Operations）表示，一艘散裝貨船通報，在卡達首都杜哈東北方23海里處被「不明發射體」擊中。
英國海事貿易行動辦公室還提到：「發生一起小火災，火勢已經撲滅，無人傷亡。」
伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary GuardCorps）昨天警告，若其油輪遭到襲擊，將對美國在當地的據點及敵方船艦發動攻擊。
另外，美國與伊朗的戰事處於暫時停火之際，德黑蘭當局迄今尚未就美方提出的最新和平協議方案作出回應。
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