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南韓船隻在荷莫茲海峽爆炸 美伊戰爭對國際經濟、財經市場與民生衝擊

中央社／ 台北10日綜合外電報導

美國國務院宣布制裁3家涉嫌提供伊朗衛星影像、使其能對中東美軍發動打擊的中國企業；伊朗駐韓國大使館表示，韓國船隻在荷莫茲海峽爆炸起火一事，伊朗否認伊軍介入的說法。

●美國務院制裁3家中企 指控為伊朗提供軍事衛星影像

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）於當地時間8日公布聲明指出，杭州覓熵科技（MeentropyTechnology）、北京沐美星空科技（Earth Eye）及長光衛星技術（Chang Guang Satellite Technology）共3家企業，已被列入協助伊朗的實體與個人名單。

美國國務院表示，覓熵科技發布了詳細記錄美軍在「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）期間的軍事活動開源影像，而北京沐美星空則向伊朗提供衛星影像。聲明指出，長光衛星按德黑蘭當局要求，收集關於美軍及其盟軍部隊的數據，這家公司過去也曾遭到美國制裁。

●韓國貨輪荷莫茲海峽爆炸起火 伊朗堅決否認涉事

這艘韓新遠洋（HMM）旗下懸掛巴拿馬旗幟、名為Namu的貨船4日晚間在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）爆炸起火，所幸無人傷亡，24名船員均留在船上。在傳出這起事件可能是伊朗方面發動攻擊的說法之際，伊朗明確否認對此事負有責任。

伊朗駐首爾大使館透過聲明強調，德黑蘭當局「堅決反對並斷然否認任何關於伊朗伊斯蘭共和國武裝部隊涉及荷莫茲海峽韓國船隻受損事件的指控」。

中東 美伊戰爭 伊朗 以色列 美國

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