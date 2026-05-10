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貨輪卡達外海遭襲擊！伊朗軍方警告：1類國家通過荷莫茲將受阻

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
多艘船舶8日在荷莫茲海峽、靠近阿曼沿岸一側。路透
多艘船舶8日在荷莫茲海峽、靠近阿曼沿岸一側。路透

路透引述伊朗塔斯尼姆通訊社報導，伊朗軍方發言人阿克拉米尼亞（Mohammad Akraminia）10日表示，任何國家若配合美國對伊朗制裁，通行荷莫茲海峽將遭受困難。稍早之前，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）表示，一艘散裝貨輪在卡達杜哈東北方23海里航行時，遭不明投射物擊中起火。

根據UKMTO，事故引發小型火災，但已撲滅，船長也通報無人傷亡。當局正調查投射物來源。

美伊談判陷入僵局，白宮截至9日午後稍早尚未收到德黑蘭有關停戰方案的最新回應，兩軍則持續在荷莫茲海峽爆發零星交火。

美軍8日再度對2艘伊朗油輪開火，伊朗軍方9日警告只要伊朗油輪或商船遇襲，將對美國中東的據點及敵方船隻發動猛烈攻擊。英國9日則表示，預先向中東部署防空驅逐艦「龍號」，並與法國規畫多國聯盟，盼在衝突結束後確保海峽航行安全。

美媒Axios 9日引述知情人士稱，美國國務卿魯比歐9日會晤卡達總理穆罕默德，白宮特使威科夫也出席會議，三人共同磋商推動伊朗停戰協議。

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