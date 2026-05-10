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中東戰爭第71天／荷莫茲海峽局勢暫趨平靜 最新發展一次看

中央社／ 巴黎9日綜合外電報導

美國以色列聯手攻打伊朗進入第71天，在最近幾天的零星衝突後，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）情勢暫趨平靜；與此同時，美國仍在等待伊朗對其最新提案的回應。

以下是法新社彙整的中東戰爭最新情勢。

美以動向

美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）發布聲明說，國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天會見卡達總理穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman al-Thani），雙方討論實有必要「繼續合作以嚇阻威脅，並推動中東區域穩定與安全」。

皮戈特在聲明中說：「國務卿對卡達在多項議題上的夥伴關係表達感謝。」

美國總統川普下周將前往中國訪問，各方要求儘速結束戰爭的壓力日益升高。

美軍戰機昨天朝2艘懸掛伊朗旗幟的油輪開火，華府指控這2艘油輪挑戰美方對伊朗港口的封鎖。

以色列方面，以軍表示，在過去24小時內擊中逾85個真主黨（Hezbollah）基礎設施據點，包括在薩克薩基耶（Saksakiyeh）打擊「軍事目的建築內的真主黨恐怖分子」。

根據華府公布的停火條款，以色列保留對「計畫中、迫在眉睫或正在進行的攻擊」採取行動的權利。

以色列與黎巴嫩代表下周將在華盛頓舉行新一輪直接會談，真主黨籍國會議員費德拉拉（Hassan Fadlallah）要求黎巴嫩政府退出，轉而進行間接談判。

伊朗動向

伊朗媒體報導，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）今天警告，若其油輪遭到攻擊，將對美國在當地的據點及敵方船艦發動攻擊。

在美軍對阿曼灣（Gulf of Oman）2艘伊朗油輪發動攻擊後，革命衛隊發布聲明說，「任何對伊朗油輪及商船的攻擊，都將導致對當地美國據點及敵方船艦的猛烈回擊」。

伊朗迄今尚未就美方提出的最新和平協議方案作出回應。

半官方的伊朗學生通訊社（ISNA）報導，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，「美軍最近在波斯灣升高緊張情勢，且多次違反停火協議，外界對美方在外交路線上的動機與誠意，疑慮更深。」

伊朗外交部發言人昨天表示，美國所提方案仍在「審議」中。

油價股匯動態

在中東地緣政治局勢緊張的背景下，本周全球大宗商品與匯市劇烈波動；國際油價方面，受美伊停火預期升溫影響，地緣政治風險溢價快速消退。

其他國家及組織

英國今天表示，正將防空驅逐艦「龍號」（HMS Dragon）部署至中東，為可能的多國聯合行動做準備，以便在情況允許時確保荷莫茲海峽航運運作安全。

英國國防部表示，龍號將協助掃雷行動，並在「純粹防衛性」的計畫下保護船隻安全。

英國國防部發言人表示，事先部署「龍號」是審慎規劃的一環，確保英國能在條件成熟時，在英法共同主導的多國聯盟架構下，投入維護海峽安全的任務。

法國與英國正著手提出相關計畫，以便在情勢穩定後，為荷莫茲海峽安全通行鋪路；該計畫需與伊朗協調，目前已有十多個國家表達參與意願。

此外，根據倫敦證券交易所集團 （LSEG）航運資料，卡達一艘液化天然氣運輸船今天駛往荷莫茲海峽，預計前往巴基斯坦。

消息人士指出，伊朗同意卡達這艘船行駛荷莫茲，藉此向戰爭調解國卡達及巴基斯坦釋出善意以建立信心。

以黎衝突方面，黎巴嫩當局表示，以色列今天對全境發動空襲，在薩克薩基耶至少造成7人死亡。

以色列與真主黨正處於為期3周的停火，以色列新發動的攻擊是這段期間內極為猛烈的一波。目前的停火協議幾乎無法阻止雙方交火，衝突地點多在黎巴嫩南部。

真主黨今天表示，為回應持續不斷的攻擊，他們以火箭與無人機攻擊以色列軍事目標。

歐盟危機管理主管官員拉碧（Hadja Lahbib）今天則呼籲增加對黎南的人道援助管道。

她說：「人道援助已準備就緒，但往往無法送達最需要的人手中。」歐盟預計進一步提供援助。

以色列 中東 伊朗 美國

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