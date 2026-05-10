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革命衛隊：若伊朗油輪遭攻擊 美軍據點將成報復目標

中央社／ 德黑蘭9日綜合外電報導

美國等待伊朗對其最新和平協議方案回應之際，伊朗媒體報導，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）今天警告，若其油輪遭到攻擊，將對美國在當地的據點及敵方船艦發動攻擊。

法新社報導，革命衛隊表示：「任何對伊朗油輪及商船的攻擊，都將導致對當地美國據點及敵方船艦的猛烈回擊。」這是在美軍對阿曼灣2艘伊朗油輪發動攻擊後，革命衛隊所發出的聲明。

美國總統川普昨天曾表示，預計伊朗「今晚」將回應華盛頓所提出的最新和平協議方案。

然而，目前並無跡象顯示德黑蘭已透過調停人巴基斯坦傳達回應，伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）在與土耳其外長的通話中，亦質疑美方領導層的可靠性。

半官方的伊朗學生通訊社（ISNA）報導，阿拉奇表示，「美軍最近在波斯灣升高緊張情勢，而且多次違反停火協議，外界對美方在外交路線上的動機與誠意，疑慮更深。」

美軍戰機昨天向2艘懸掛伊朗旗幟的油輪開火使其癱瘓。華盛頓指控這2艘油輪挑戰美方對伊朗港口的封鎖。伊朗軍方1名官員告訴當地媒體，伊朗海軍已採取反擊。

這起事件發生前，荷莫茲海峽（Hormuz Strait）前一夜亦爆發另一波衝突，荷莫茲海峽是伊朗設法掌控的重要國際航道，意圖藉此徵收通行費，並對美國及其盟友施加經濟壓力。

美方表示，無法接受由伊朗掌控這條重要的石油航道。

華盛頓已透過調停人巴基斯坦向伊朗傳遞方案，建議延長波斯灣停火，以便邁向最終解決協議；這場衝突係10週前由美國與以色列聯手攻擊伊朗所引發。

法國電視台LCI記者哈達德（Margot Haddad）今天表示，川普在簡短採訪中說，預期「非常快」就會得知伊朗的答覆。

伊朗外交部發言人昨天表示，美國所提方案仍在「審議」。

伊朗 巴基斯坦 伊斯蘭革命衛隊 以色列 美國

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