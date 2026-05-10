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哈米尼之子仍神隱 伊朗首公開其傷勢 是否掌權成謎

世界日報／ 編譯廖振堯／綜合報導
德黑蘭市民6日經過伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼畫像。穆吉塔巴3月初接位後，至今行蹤不明，尚未公開現身。(歐新社)
德黑蘭市民6日經過伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼畫像。穆吉塔巴3月初接位後，至今行蹤不明，尚未公開現身。(歐新社)

自2月28日伊朗最高領袖阿里．哈米尼(Ali Khamenei)遇襲身亡後，3月8日由其子穆吉塔巴．哈米尼(Mojtaba Khamenei)，然而據傳他亦在空襲中受傷，至今仍未公開露面。伊朗官員9日首度透露其傷勢，包括膝蓋和背部受傷；美國情報機構則評估，目前尚不清楚伊朗四分五裂的政權現在究竟是由誰掌舵，不過穆吉塔巴應仍與高層官員一同制定戰略。

華爾街日報報導，伊朗國家最高安全委員會轄下的「努爾新聞」(Nour News)在社群媒體上發布的一段影片顯示，最高領袖辦公室禮賓主任侯賽尼(Mazaher Hosseini)證實穆吉塔巴在襲擊中受傷，不過目前身體狀況良好。他說穆吉塔巴的背傷已經解決，膝傷很快就會痊癒，耳後有一處彈片擊中後的小傷口，因頭巾遮擋所以看不見，也正在癒合。侯賽尼還透露穆吉塔巴之妻也在攻擊中喪生，並說他將在「適當時機」向伊朗民眾發表演說。

不過路透從三位與穆吉塔巴關係密切的人士取得消息，透露空襲造成他臉部嚴重毀容，雙腿或單腿也受了重傷，但是其思緒依然敏捷。其中兩位人士表示，穆吉塔巴透過語音會議與高階官員談話，參與包括戰爭、華府談判等重大問題的決策。

有線電視新聞網(CNN)則報導，迄今為止美國情報界尚未能夠目視確認穆吉塔巴的下落，情報機構消息人士稱部分不確定性源於穆吉塔巴沒有使用任何電子設備交流，僅透過那些可以親自拜訪他或透過信使傳遞訊息的人互動。該人士補充穆吉塔巴應仍孤立於某處接受治療，包括身體一側嚴重燒傷，影響到他的臉部、手臂、軀幹、腿部。

美國情報評估雖顯示穆吉塔巴仍參與制定伊朗的停火談判策略，但一位熟悉最新情況的消息人士告訴CNN，有證據表明他實際上並未參與決策過程，只是偶爾才接觸到他，伊斯蘭革命衛隊的高官實際上是跟國會議長卡利巴夫(Mohammad Bagher Ghalibaf)一起負責日常運作；另位消息人士則說「沒有跡象表明他持續下達任何命令，但也沒有證據表明他並未這樣做」。

伊朗總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)本周稍早則透露他與穆吉塔巴會面了兩個半小時，這是公開報導中首次有高層官員與穆吉塔巴面對面會面。

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