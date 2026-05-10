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川普催回覆終戰方案 伊朗不甩最後通牒：我們有自己的步調

世界日報／ 編譯周辰陽／綜合報導
川普總統8日在白宮外受訪稱伊朗最好馬上回應談判提議。(歐新社)
川普總統8日在白宮外受訪稱伊朗最好馬上回應談判提議。(歐新社)

川普總統原本8日表示，華府提出結束美伊戰爭的最新提案，預計8日當晚就會收到伊朗方面的回應，但截至9日目前仍未有消息傳出。伊朗外交部發言人巴蓋伊(Esmaeil Baghaei)則表示，美方提案仍在審查中，「我們按照自己的步調做事」。

根據稍早新聞，川普當天離開白宮接受媒體簡短訪問時提到，伊朗據稱將於當晚向美方提交一封信，「我們看看情況會怎麼發展。」被問及伊朗是否故意拖慢談判進程時，他則表示：「我們很快就會知道了。」

國家廣播公司報導，魯比歐國務卿9日當天也表示，美方正在等待伊朗回應，「我們今天應該就會知道一些消息。我是說，我們正在等他們回應，接下來要看回應內容是什麼。」他說，希望伊朗的回應能讓雙方進入「嚴肅的談判程序」。

半島電視台報導，巴蓋伊在街頭接受採訪時表示，美方提出的方案仍在審查中，伊朗將在適當時機作出回應。他還說，美國政治人物設定的期限毫無意義，「我們按照自己的步調做事，不會在意期限或最後通牒」。

半島電視台指出，伊朗遲遲未作回應的原因之一，是相關文本具有高度技術性。對於長期與美國談判的伊朗官員而言，文件中的每個日期與每個字詞都必須仔細檢視。

此外，所有相關機構與人士也都必須達成共識，包括由國會議長卡利巴夫(Mohammad Bagher Ghalibaf)領導的談判團隊、具有重要影響力的革命衛隊(IRGC)，以及負責監督包括戰爭在內安全事務的最高國家安全委員會。

報導指出，送交美方的最終回應仍須獲得伊朗最高領袖同意或批准，因此整個決策程序需要相當長時間，但可能隨時作出。伊朗方面僅確認，相關方案仍在審查中，當局持續進行研議。

另據印度財經媒體「商業標準報」(Business Standard)10日引述相關人士的話報導， 在波斯灣戰略水域發生新一輪衝突的次日，伊朗外交部長阿拉奇在與土耳其外長菲丹的電話交談中，表達了對美國談判誠意的懷疑，但未透露其對華盛頓最新提議的回應。

據伊朗伊斯蘭共和國新聞社(ISNA)報導，阿拉奇表示：「美軍近期加劇緊張局勢以及多次違反停火協議的行為，加深了人們對美方在外交道路上的動機和誠意的懷疑。」

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