外媒爆美國等嘸伊朗回覆！急押寶這國幫調停 佛州邁阿密會商推動停戰

美國國務卿魯比歐9日會晤卡達總理穆罕默德，政治新聞網站Axios引述知情人士報導，白宮特使威科夫也出席會議，三人共同磋商推動伊朗停戰協議。

魯比歐8日曾稱幾小時內將收到伊朗最新回應，但截至9日午後稍早，美方尚未收到回覆。

路透報導，魯比歐9日在邁阿密會晤卡達總理穆罕默德，國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）會後聲明，雙方討論必須持續合作以嚇阻威脅，並促進中東各地的穩定與安全。

儘管聲明並未提及伊朗，但Axios引述兩名知情人士稱，威科夫也出席會議，三人討論美伊停戰備忘錄。

知情人士並稱，穆罕默德8日先在華府會晤美國副總統范斯，原本規畫立即返回杜哈，後來改道邁阿密；且穆罕默德在邁阿密期間，曾致電沙烏地阿拉伯外交大臣討論斡旋工作。

Axios報導指出，雖然自美以伊戰爭開始以來，巴基斯坦是美伊之間的正式調解人，但卡達一直在幕後運作。美國官員表示，白宮認為卡達在與伊朗談判方面特別有成效。

其中一名消息人士表示，卡達、巴基斯坦、埃及、土耳其與沙國正共同推動達成協議。「調停方正敦促雙方降溫，並把重心放在達成協議上」。

紐約時報引述多家船舶追蹤情報公司指出，一艘卡達持有的天然氣運輸船9日試圖從伊朗一側航道穿越荷莫茲海峽、前往巴基斯坦。若成功通過，將成為戰爭爆發以來，首艘穿越荷莫茲海峽的卡達天然氣運輸船。