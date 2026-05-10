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荷莫茲海峽情勢暫趨緩 川普訪中國前各方籲速終戰

中央社／ 華盛頓/開羅9日綜合外電報導

美伊戰爭已逾兩個月，在最近幾天的零星衝突後，今天荷莫茲海峽情勢暫趨於平靜，與此同時，美國正等待伊朗對最新提案的回應，要待正式結束戰爭後，再展開核議題談判。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）昨天表示，華府估計伊朗應會在數小時內作出回應。但一天過去了，德黑蘭對美方提案，無任何動靜；此提案內容主要是，在核計畫等爭議性問題展開談判之前，先正式結束戰爭。

美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）發布聲明，盧比歐今天在邁阿密（Miami）會見卡達總理穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman al‑Thani），雙方討論實有必要「繼續合作以嚇阻威脅，並推動中東區域穩定與安全」。聲明中並未明確提及伊朗。

路透社報導，根據倫敦證券交易所集團 （LSEG）航運資料，卡達一艘液化天然氣運輸船今天正駛往荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），預計前往巴基斯坦。

消息人士指出，伊朗同意卡達這艘船行駛荷莫茲，藉此向戰爭調解國卡達及巴基斯坦釋出善意以建立信心。

如能順利完成，這將是美伊戰爭爆發以來，首艘卡達天然氣船通過荷莫茲海峽。

美伊衝突已讓能源市場陷入動盪，對世界經濟構成日益嚴峻的威脅；美國總統川普（Donald Trump）下週將前往中國訪問，各方要求儘速結束戰爭的壓力也日益升高。

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