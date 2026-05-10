快訊

外媒爆美國等嘸伊朗回覆！急押寶這國幫調停 佛州邁阿密會商推動停戰

深夜長文道別！潘裕文宣布卸下歌手身份 踏上人生另一個旅程

手抖打錯帳號超麻煩？iPhone內建「掃描神功」：長串號碼1秒輸入

聽新聞
0:00 / 0:00

美再轟2艘伊朗油輪！革命衛隊預告「猛烈攻擊」 英國急派驅逐艦赴中東

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
多艘船舶8日在荷莫茲海峽。路透
多艘船舶8日在荷莫茲海峽。路透

紐約時報報導，美伊兩軍持續在荷莫茲海峽爆發零星交火，美軍8日再度對2艘伊朗油輪開火，伊朗軍方9日警告只要伊朗油輪或商船遇襲，將對美國中東的據點及敵方船隻發動猛烈攻擊。另一方面，英國9日表示，預先向中東部署防空驅逐艦「龍號」，並與法國規畫多國聯盟，盼在衝突結束後確保海峽航行安全。

美軍中央司令部表示，一架美軍F-18「超級大黃蜂」戰機8日在阿曼灣攻擊2艘懸掛伊朗國旗、準備駛往伊朗的油輪，油輪遇襲後失去動力。

伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍9日表示，只要伊朗油輪與商船遭遇侵略行為，伊朗將對美國在區域內一處據點發動猛烈攻擊。革命衛隊航太部隊司令部則警告，飛彈與無人機已鎖定敵人，正等待開火命令。

紐時引述伊朗半官方梅爾通訊社9日報導，一名與伊朗安全部隊相關人士轉述，美軍夜間攻擊擊中伊朗哈薩布港6艘船隻，造成6人失蹤。美方並未證實這起攻擊。

另一方面，路透報導，英國9日表示將部署防空驅逐艦「龍號」（HMS Dragon）前往中東，準備一旦條件允許，將參與保護荷莫茲海峽航運的多國任務。先前法國已部署航艦打擊群前往紅海南部。

英法正合作擬定一項防禦計畫，目標在局勢穩定後、為船隻通過荷莫茲海峽奠定基礎。這項計畫需要與伊朗協調，已有十幾個國家表達參與意願。

中央司令部9日另表示，自4月13日以來，美國海軍已攔截58艘試圖往返伊朗港口的船隻。

根據全球船舶追蹤公司MarineTraffic的資料顯示，荷莫茲海峽通行量近幾日急遽下滑；自6日以來，至少6艘貨船通過，但沒有油輪通行。雖然船隻可能關閉或偽造定位訊號，使資料未必完整，但整體趨勢顯示航運受阻加劇。

多家船舶追蹤情報公司指出，一艘卡達持有的天然氣運輸船9日試圖從伊朗一側航道穿越荷莫茲海峽、前往巴基斯坦。若成功通過，將成為戰爭爆發以來，首艘穿越荷莫茲海峽的卡達天然氣運輸船。

伊朗 中東 荷莫茲海峽 以色列 美國

延伸閱讀

荷莫茲局勢升溫！美軍「自衛反擊」轟伊朗港口 川普：只是小教訓

美軍襲2艘伊朗油輪引報復 停火協議岌岌可危

美伊再交火後伊朗稱恢復正常 川普：停火仍有效

中東戰爭第70天》美等待伊朗回覆最新提案 最新發展一次看

相關新聞

考驗停火 美戰機襲擊伊朗油輪

美軍八日又對二艘伊朗油輪開火，讓原本脆弱的停火局勢更加緊張，也讓外界質疑終結戰爭的談判前景。美國總統川普受訪時則表示，與伊朗的衝突尚未結束。

外媒爆美國等嘸伊朗回覆！急押寶這國幫調停 佛州邁阿密會商推動停戰

美國國務卿魯比歐9日會晤卡達總理穆罕默德，政治新聞網站Axios引述知情人士報導，白宮特使威科夫也出席會議，三人共同磋商推動伊朗停戰協議。

美再轟2艘伊朗油輪！革命衛隊預告「猛烈攻擊」 英國急派驅逐艦赴中東

紐約時報報導，美伊兩軍持續在荷莫茲海峽爆發零星交火，美軍8日再度對2艘伊朗油輪開火，伊朗軍方9日警告只要伊朗油輪或商船遇襲，將對美國中東的據點及敵方船隻發動猛烈攻擊。另一方面，英國9日表示，預先向中東部署防空驅逐艦「龍號」，並與法國規畫多國聯盟，盼在衝突結束後確保海峽航行安全。

美又開火…川普：衝突未結束

美軍8日又對兩艘伊朗油輪開火，讓原本脆弱的停火局勢更加緊張。美國總統川普受訪時則表示，與伊朗衝突尚未結束。

伊朗戰事…恐成川習會摩擦點

美國總統川普即將訪問北京，伊朗戰事被視為可能成為川習會的摩擦點。外界近期傳出，美國可能向中國大陸提供貿易優惠或關稅減免，以此換取中方向伊朗施壓，伊朗駐陸大使則表示，伊朗與中國在安全和平等議題有相當一致看法。

英軍宣布將派「龍號」驅逐艦赴中東 參與保護荷莫茲海峽任務

路透報導，英國9日表示，將派遣英軍驅逐艦「龍號」（HMS Dragon）前往中東，準備在未來情勢允許下，參與保護荷莫茲海峽行動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。